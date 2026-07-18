Υπάρχει μια πολύ συνηθισμένη συνήθεια που πολλοί ταξιδιώτες κάνουν στα ξενοδοχεία χωρίς να γνωρίζουν ότι δημιουργεί πρόβλημα στο προσωπικό καθαριότητας. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κόστος, περισσότερη σπατάλη και συχνά την πρόωρη αντικατάσταση ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολύ περισσότερο χρόνο.

Σύμφωνα με εργαζομένους στην καθαριότητα ξενοδοχείων, η συνήθεια αυτή δεν είναι άλλη από τη χρήση των λευκών πετσετών του μπάνιου για την αφαίρεση μακιγιάζ. Αν και για τους περισσότερους επισκέπτες μοιάζει με μια πρακτική και αθώα λύση, στην πραγματικότητα οι λεκέδες από foundation, μάσκαρα, κραγιόν ή προϊόντα αυτομαυρίσματος είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν, ακόμη και με επαγγελματικό εξοπλισμό πλύσης.

Το αποτέλεσμα; Πετσέτες που κατά τα άλλα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση αποσύρονται πρόωρα από τη χρήση. Και το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στα καλλυντικά. Σε ορεινά θέρετρα και χιονοδρομικά κέντρα, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι οι επισκέπτες χρησιμοποιούν συχνά τις λευκές πετσέτες για να καθαρίσουν μπότες, εξοπλισμό ή λασπωμένα αντικείμενα, προκαλώντας ζημιές που δεν μπορούν να αποκατασταθούν.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, πέρα από το οικονομικό κόστος για τα ξενοδοχεία, υπάρχει και μια λιγότερο ορατή συνέπεια: το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κάθε πετσέτα που αντικαθίσταται σημαίνει επιπλέον κατανάλωση νερού, ενέργειας, απορρυπαντικών και πρώτων υλών.

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, μικρές καθημερινές επιλογές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από όσο φανταζόμαστε.

Ευτυχώς, η λύση είναι απλή. Πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν πλέον ειδικά σκούρα πανάκια αφαίρεσης μακιγιάζ, σχεδιασμένα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Εναλλακτικά, ένα επαναχρησιμοποιούμενο πανάκι ή μερικά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ ταξιδιωτικού μεγέθους καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο στη βαλίτσα.