Στην πεδιάδα του Friuli Venezia Giulia, εκεί όπου η βόρεια Ιταλία συναντάται με τη Σλοβενία και την Αδριατική, η Παλμανόβα εμφανίζεται ξαφνικά στον χάρτη σαν γεωμετρική αποκάλυψη.

Από ψηλά, η πόλη μοιάζει περισσότερο με σχεδιαστική ιδέα παρά με κατοικημένο τόπο: ένα τέλειο αστέρι εννέα κορυφών, χαραγμένο με στρατιωτική ακρίβεια πάνω στο τοπίο.

Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα αναγεννησιακού οχυρωματικού σχεδιασμού και σήμερα εντάσσεται στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μέρος των «Venetian Works of Defence».

Η πόλη ιδρύθηκε το 1593 από τη Βενετική Δημοκρατία, όχι ως ποιητικό όραμα αλλά ως στρατηγική απάντηση στις απειλές της εποχής. Κι όμως, αυτό που προέκυψε ξεπερνά τη χρηστική λογική της άμυνας. Η Παλμανόβα είναι ένα από τα σπάνια παραδείγματα όπου η στρατιωτική αρχιτεκτονική αγγίζει την αισθητική τελειότητα.

Οι τρεις πύλες -Porta Udine, Porta Aquileia και Porta Cividale- είναι οι βασικές είσοδοι της πόλης. Από εκεί ξεκινούν οι δρόμοι που απλώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις από το κέντρο, σαν να «ανοίγουν» προς τα έξω.

Στην Piazza Grande βρίσκεται το κέντρο της πόλης. Από εκεί ξεκινούν όλοι οι δρόμοι και απλώνονται συμμετρικά προς τα έξω, σαν ακτίνες. Όταν περπατάς εκεί, δεν το βλέπεις μόνο σαν σχέδιο στον χάρτ -το νιώθεις στην πράξη, καθώς κινείσαι μέσα σε μια πόλη που είναι οργανωμένη με απόλυτη τάξη.

Περιμετρικά, τα τείχη -πρώην αμυντικά έργα και σήμερα πράσινοι περίπατοι- αγκαλιάζουν την πόλη σαν πέτρινη κορδέλα. Από εκεί, η θέα ανοίγει προς την επίπεδη ιταλική πεδιάδα, θυμίζοντας ότι η Παλμανόβα ήταν σχεδιασμένη για παρατήρηση και έλεγχο του χώρου όσο και για προστασία του.

Παρά την αυστηρότητα της αρχικής της σύλληψης, η πόλη σήμερα αποπνέει μια απροσδόκητη ηρεμία. Δεν είναι σκηνικό θεάματος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός με καθημερινότητα που κυλά μέσα σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα πολεοδομικά σχέδια της Ευρώπης.

Τα καφέ γύρω από την πλατεία, οι ήσυχες κατοικίες και οι ρυθμοί μιας μικρής ιταλικής κοινότητας «μαλακώνουν» τη γεωμετρική της αυστηρότητα.