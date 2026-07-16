Υπάρχουν μέρη που τα επισκέπτεσαι για τα αξιοθέατα και άλλα που τα θυμάσαι για την αίσθηση που σου αφήνουν. Το Rovinj ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Χτισμένο πάνω σε μια μικρή χερσόνησο στη δυτική Ίστρια, το πιο ατμοσφαιρικό παραθαλάσσιο χωριό στην Κροατία μοιάζει σαν να ξεπήδησε από παλιό ιταλικό πίνακα: πολύχρωμες προσόψεις που ακουμπούν σχεδόν στη θάλασσα, πέτρινα σοκάκια που ανηφορίζουν προς καμπαναριά βενετσιάνικου στιλ και ένα φως που κάνει κάθε γωνιά να δείχνει κινηματογραφική.

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στο Rovinj είναι το λιμάνι του -ψαρόβαρκες δίπλα σε ιστιοπλοϊκά, cafés γεμάτα ζωή και ο επιβλητικός ναός της Αγίας Ευφημίας να δεσπόζει πάνω από την παλιά πόλη. Το ιστορικό κέντρο υπήρξε κάποτε νησί, μέχρι που ενώθηκε με την ξηρά τον 18ο αιώνα, κάτι που εξηγεί τη σχεδόν «πλωτή» αίσθηση που αποπνέει ακόμη και σήμερα.

Η μαγεία του Rovinj βρίσκεται στις λεπτομέρειες

Η μαγεία του Rovinj βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Στα στενά καλντερίμια της Grisia Street, όπου μικρές γκαλερί και ατελιέ ξεπροβάλλουν πίσω από παστέλ παράθυρα. Στα τραπέζια των wine bars που σερβίρουν τοπική Malvasia μέχρι αργά το βράδυ. Στις μυρωδιές από φρεσκοψημένα θαλασσινά και τρούφα της Ίστριας που γεμίζουν τα μικρά εστιατόρια δίπλα στο κύμα.

Η περιοχή θεωρείται πλέον ένας από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς της Αδριατικής, με fine dining εμπειρίες αλλά και αυθεντικές οικογενειακές ταβέρνες που κρατούν ζωντανή την ψαράδικη ταυτότητα της πόλης.

Παρότι δημοφιλές, το Rovinj δεν χάνει ποτέ τον ρομαντικό και χαλαρό χαρακτήρα του. Εδώ οι μέρες κυλούν αργά: πρωινές βουτιές σε βραχώδεις κολπίσκους, απογεύματα κάτω από τα πεύκα του Golden Cape Forest Park και βραδινές βόλτες στην προκυμαία την ώρα που ο ήλιος βυθίζεται στην Αδριατική.