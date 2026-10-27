Η Apple αναγνώρισε ότι ορισμένες συσκευές iPhone Duo παρουσίασαν προβλήματα στις οθόνες τους, μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου smartphone.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γραμμές στις οθόνες της πρώτης αναδιπλούμενης συσκευής του τεχνολογικού κολοσσού.

Η Apple δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη «ενός ζητήματος που επηρεάζει την εσωτερική οθόνη σε μικρό αριθμό» τηλεφώνων και κάλεσε τους χρήστες που έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για αντικατάσταση της συσκευής.

Η κυκλοφορία του Duo, που προσέλκυσε πλήθος κόσμου στα καταστήματα της Apple σε όλο τον κόσμο την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί προσπάθεια της εταιρείας να αναζωογονήσει τη γκάμα των συσκευών της και να ανταγωνιστεί τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα των αντιπάλων της.

Foldable iPhone Duo devices are reportedly breaking in large numbers, with displays failing along the hinge crease. Buyers in Japan, China, Australia, and other countries have reported the same issue. In some cases, the display reportedly fails while the phone is still on display in stores. The symptoms are identical: after just a few days of use, a black line appears across the screen. — Play4Index (@Play4Index) October 23, 2026

Ρωγμές στο κέντρο της οθόνης και «τρίξιμο» στο άνοιγμα

Ορισμένοι κάτοχοι του Duo ανάρτησαν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν ρωγμές κατά μήκος της κεντρικής πτυχής της οθόνης, ενώ άλλοι ανέφεραν έναν ήχο σαν τρίξιμο κατά το άνοιγμα της συσκευής.

Ένας χρήστης του iPhone Duo, ο Τζάστιν Λόκος, δημοσίευσε φωτογραφία μιας συσκευής με γραμμές στη δεξιά πλευρά της οθόνης και αργότερα ανέβασε εικόνα μιας νέας συσκευής δίπλα στη χαλασμένη, ευχαριστώντας ένα κατάστημα της Apple στη Νέα Υόρκη για τη βοήθειά του.

Άγνωστη η έκταση του προβλήματος

Η έκταση του ζητήματος παραμένει ασαφής, όπως τονίζει το BBC. Η Apple δεν διευκρίνισε πόσες συσκευές έχουν επηρεαστεί, ενώ ορισμένες από τις εικόνες που δείχνουν ελαττωματικές συσκευές ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Φρανσίσκο Χερόνιμο, αναλυτής τεχνολογίας στην εταιρεία έρευνας αγοράς IDC, δήλωσε ότι αυτό σημαίνει πως απαιτείται κάποια προσοχή πριν εξαχθούν συμπεράσματα για το σύνολο της παραγωγής.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι πρώτες αναφορές για προβλήματα δείχνουν επίσης «ότι ακόμη και μια εταιρεία με τους μηχανικούς πόρους και την πειθαρχία στην εφοδιαστική αλυσίδα που διαθέτει η Apple αντιμετωπίζει μια απότομη καμπύλη εκμάθησης στα αναδιπλούμενα».

Ένα premium προϊόν

Η εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών (19,3 εκ.) του Duo συγκρατείται από έναν κεντρικό μεντεσέ, ένα σύνθετο μηχανικό επίτευγμα που έχει οδηγήσει σε παρόμοια ελαττώματα σε αναδιπλούμενες συσκευές ορισμένων ανταγωνιστών της Apple.

Το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Samsung, το Galaxy Fold, υπέστη ένα πρώιμο πλήγμα το 2019, όταν οι κριτικοί ανέφεραν σπασμένες οθόνες στις συσκευές.

Οι χρήστες Android έχουν ήδη στη διάθεσή τους ευρεία επιλογή αναδιπλούμενων τηλεφώνων, μια τεχνολογία που η Apple ανέπτυσσε επί χρόνια πριν από την κυκλοφορία του Duo.

Πρόκειται για το ακριβότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Apple, με τιμή που φτάνει τα 3.700 ευρώ για τα πλέον εξοπλισμένα μοντέλα.

Ο Χερόνιμο ανέφερε ότι, επειδή η Apple έχει τοποθετήσει το Duo ως «premium εναλλακτική» στα καθιερωμένα αναδιπλούμενα, «ο τρόπος που θα χειριστεί αυτό το πρόβλημα πρώτης γενιάς θα διαμορφώσει την εμπιστοσύνη των αγοραστών στην κατηγορία, πολύ πέρα από τις δικές της πωλήσεις».

«Η Apple έχει πιστή πελατειακή βάση και δίκτυο καταστημάτων που μπορεί να αντικαθιστά συσκευές επί τόπου, αλλά με την κυκλοφορία σε άλλες 28 αγορές στις 30 Οκτωβρίου, πρέπει να ξεκαθαρίσει γρήγορα τη θέση της σχετικά με την εγγύηση», δήλωσε.