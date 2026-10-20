Η Google ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα με αρκετές από τις υπηρεσίες cloud computing της που βρίσκονται στην περιοχή του Λονδίνου, τα οποία προκάλεσαν διακοπές λειτουργίας.

«Πολλές υπηρεσίες του Google Cloud αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό σφαλμάτων και διακοπές δικτύου στην περιοχή europe-west2», επισήμανε η εταιρεία σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα της, αναφερόμενη στην περιοχή γύρω από το Λονδίνο. «Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επηρεάστηκαν από τη διακοπή», πρόσθεσε.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Google αποδίδει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στις διαδικτυακές υπηρεσίες της σε ένα «ενεργειακό συμβάν». Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών Google Cloud, η εταιρεία αναφέρει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «πρόβλημα που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες».

«Λόγω ενός ενεργειακού συμβάντος, σημειώθηκε διακοπή λειτουργίας στη ζώνη europe-west2-b. Το πρόβλημα ηλεκτροδότησης έχει πλέον αντιμετωπιστεί. Η μερική αποκατάσταση των υπηρεσιών υποδομής αναμένεται να γίνει αισθητή μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποκατάσταση των υπόλοιπων υπηρεσιών», προσθέτει η Google.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας. Σε απάντηση σε αίτημα για σχόλιο, σύμφωνα με τους New York Times, μια εκπρόσωπος της Google ανέφερε ότι η εταιρεία διερευνά το ζήτημα και παρέπεμψε στον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου της για περαιτέρω ενημερώσεις.

Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της Google για να τροφοδοτούν τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές τους, βασιζόμενες στον τεχνολογικό γίγαντα για τη λειτουργία των διαδικτυακών εφαρμογών τους από τα κέντρα δεδομένων του.

Σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, οι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με τις ψηφιακές υπηρεσίες σε αρκετές βρετανικές τράπεζες και άλλους ιστότοπους από τις 7 π.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένων των Revolut, Lloyds και HSBC.

Η Revolut, μια βρετανική διαδικτυακή τράπεζα, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αντιμετώπιζε διακοπή λειτουργίας που επηρέαζε πολλές υπηρεσίες, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, ορισμένοι χρήστες της τράπεζας αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην πραγματοποίηση πληρωμών με κάρτα ή στην ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Ένας εκπρόσωπος της Revolut δήλωσε ότι οι λογαριασμοί και τα δεδομένα των πελατών ήταν ασφαλή.

Οι τράπεζες Lloyds και HSBC δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Lloyds Bank’s online banking is reportedly down for some customers currently. Are you one of them? #lloydsbank #lloydsbankdown https://t.co/pTImIvbjXA — Status Is DOWN (@statusisdown) October 20, 2026

H βρετανική τράπεζα Halifax ανακοίνωσε ότι γνωρίζει πως ορισμένοι πελάτες της αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής και της ιστοσελίδας της.

«Ζητούμε συγγνώμη για το πρόβλημα και εργαζόμαστε εντατικά για να το επιλύσουμε. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι υπηρεσίες επανέλθουν σε κανονική λειτουργία», ανέφερε η τράπεζα σε απάντησή της προς πελάτη στην πλατφόρμα X, χωρίς να διευκρινίζει εάν τα προβλήματα συνδέονται με τη διακοπή υπηρεσιών στο Google Cloud.