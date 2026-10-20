Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα αποθέματα του νέου αναδιπλούμενου smartphone της Apple για την ημέρα της κυκλοφορίας του, καθώς οι προπαραγγελίες του iPhone Duo ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η διαδικασία άρχισε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όμως οι καταναλωτές που επιχείρησαν να εξασφαλίσουν τη συσκευή βρέθηκαν γρήγορα αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, με τις εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης να μετακινούνται αρχικά στον Δεκέμβριο και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ακόμη και στον Ιανουάριο του 2027.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε από τις πρώτες κιόλας ώρες των παραγγελιών αναδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον του κοινού για το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο της Apple, αλλά και τη δυσκολία της εταιρείας να ανταποκριθεί άμεσα στη ζήτηση. Με τιμή που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ, το iPhone Duo αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 23 Οκτωβρίου. Ωστόσο, για όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την προπαραγγελία τους, η αναμονή ενδέχεται να αποδειχθεί πολύμηνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι καθυστερήσεις δεν περιορίζονται σε κάποια συγκεκριμένη έκδοση του νέου smartphone. Αντιθέτως, επηρεάζουν και τα δύο διαθέσιμα χρώματα, καθώς και όλες τις επιλογές αποθηκευτικού χώρου, από τα 256 GB μέχρι και τα 2 TB. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν φαίνεται να μπορούν να αποφύγουν τις μεγάλες αναμονές επιλέγοντας διαφορετικό συνδυασμό χαρακτηριστικών.

Ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι αναφορές καταναλωτών που, παρά την προετοιμασία τους, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν γρήγορη παράδοση. Αρκετοί είχαν ακολουθήσει τις οδηγίες της Apple, επιλέγοντας εκ των προτέρων τόσο το χρώμα όσο και τη χωρητικότητα της συσκευής που ήθελαν να αγοράσουν, με στόχο να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικούς χρόνους αναμονής.

Apple is moving up iPhone Duo delivery dates for some customers. Meanwhile, I ordered mine at 8:03 AM, just THREE minutes after preorders opened. My delivery estimate? Still November 2 to 9. 😭 Apple, what did I do to deserve this? 😂 https://t.co/Yr4PjNYMAW — Will Taylor (@willtaylorx) October 19, 2026

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώθηκε και στα φυσικά καταστήματα της Apple. Τα αποθέματα που προορίζονταν για αγορές την ημέρα της επίσημης κυκλοφορίας του iPhone Duo εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη των προπαραγγελιών, στις 8 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις πιθανότητες άμεσης απόκτησης της συσκευής για όσους σχεδίαζαν να την αγοράσουν από κοντά κατά την πρώτη ημέρα διάθεσής της.

Η συγκεκριμένη εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από όσα είχαν καταγραφεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν κυκλοφόρησαν τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Τότε, όσοι καταναλωτές είχαν φροντίσει να παραγγείλουν εγκαίρως τις συσκευές τους δεν είχαν αντιμετωπίσει ανάλογες δυσκολίες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο εμφανή την ένταση της ζήτησης για το νέο αναδιπλούμενο μοντέλο.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις του iPhone Duo δείχνουν ότι η Apple προσδοκά σημαντική εμπορική απήχηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Counterpoint Research, η εταιρεία αναμένεται να διαθέσει περίπου 6 εκατομμύρια συσκευές μέσα στο 2026. Το μέγεθος αυτό αποτυπώνει τις προσδοκίες που συνοδεύουν την είσοδό της στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones.

Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένοι καταναλωτές να καταφέρουν να προμηθευτούν το iPhone Duo χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Η Apple συνηθίζει να διατηρεί μέρος των διαθέσιμων αποθεμάτων της για όσους επισκέπτονται τα καταστήματά της την ημέρα της κυκλοφορίας ενός νέου μοντέλου. Εφόσον ακολουθηθεί και αυτή τη φορά η ίδια πρακτική, δεν αποκλείεται να επανεμφανιστούν οι μεγάλες ουρές έξω από τα Apple Stores και τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, ένα φαινόμενο που για χρόνια συνόδευε τις νέες κυκλοφορίες iPhone.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον για το iPhone Duo είχε αντίκτυπο και στην πορεία της μετοχής της Apple. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 1,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, καθώς η ισχυρή ανταπόκριση στις προπαραγγελίες προσέθεσε ένα ακόμη θετικό στοιχείο στις προσδοκίες της αγοράς για τη νέα συσκευή.