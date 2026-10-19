Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα εγκαίνια του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος». Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, έθεσαν συμβολικά σε λειτουργία το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που έχει αποκτήσει ποτέ η Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 PetaFlops, ο «Δαίδαλος» καταλαμβάνει την 31η θέση στην παγκόσμια κατάταξη TOP500 και την 23η θέση στην Green500, η οποία αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των ισχυρότερων υπερυπολογιστών. «Με τον «Δαίδαλο», η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως με την ισχυρότερη παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε: «Το ταξίδι της Ελλάδος στην τεχνολογία, από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία, ειδικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, πράγματι ήταν και παραμένει εξαιρετικά συναρπαστικό. Θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους εργάστηκαν για να γίνει αυτό το έργο πράξη. Βλέπω στα βλέμματα πολλών μεγάλη συγκίνηση, γιατί ξέρω πόσο πολύ δουλέψατε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα να έχουμε, ως χώρα, έναν από τους πιο ισχυρούς υπερυπολογιστές, αλλά ταυτόχρονα να τον έχουμε τοποθετήσει και σε ένα κτήριο το οποίο έχει τόσο μεγάλη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Εδώ κάνουμε τη “γέφυρα” από τη Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση, από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν στον χώρο αυτόν παράγαμε ηλεκτρική ενέργεια, στο να έχουμε εγκαταστήσει έναν υπερυπολογιστή με εξαιρετικές δυνατότητες. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα: να θέσουμε αυτή τη φοβερή υπολογιστική δύναμη στη διάθεση των Ελλήνων ερευνητών, της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, των startups, αλλά και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Καλορίζικος ο “Δαίδαλος”».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Αυτός ο χώρος έχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μάς ταξιδεύει από τη 2η στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Εκεί όπου κάποτε παραγόταν ηλεκτρισμός, σήμερα μετατρέπουμε την ενέργεια, τα δεδομένα και το ανθρώπινο ταλέντο σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Με τον “Δαίδαλο”, η Ελλάδα γίνεται η 14η χώρα παγκοσμίως που αποκτά μια τέτοια υποδομή. Κι αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. Ο “Δαίδαλος” τίθεται σήμερα σε λειτουργία και, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές και τεχνικές ρυθμίσεις, τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών του. Θέλουμε η χώρα μας να παράγει Τεχνητή Νοημοσύνη, να διαθέτει τις δικές της υποδομές και να αξιοποιεί τα δεδομένα της εδώ, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να δώσουμε στα πανεπιστήμια, στους ερευνητές και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα εργαλεία για να δημιουργούν, να καινοτομούν και να κρατούν το ταλέντο στη χώρα. Με τον “Δαίδαλο”, τον νέο υπερυπολογιστή που έρχεται στην Κοζάνη και τις δυνατότητες των AI Factories, χτίζουμε τις υποδομές που μπορούν να κάνουν την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να γίνει αυτό το σπουδαίο έργο πραγματικότητα. Γιατί σήμερα, από το ιστορικό Λαύριο, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς το αύριο».

14 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Εθνικό Υπερυπολογιστή «Δαίδαλο»

Τι είναι ο «Δαίδαλος» και ποια είναι η σημασία του για την Ελλάδα;

Ο «Δαίδαλος» είναι ο νέος Εθνικός Υπερυπολογιστής και το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που έχει αποκτήσει ποτέ η Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύγχρονη υποδομή Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), η οποία μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων και να πραγματοποιεί ιδιαίτερα σύνθετους υπολογισμούς με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Με τον «Δαίδαλο», η χώρα αποκτά νέες δυνατότητες στην επιστημονική έρευνα, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών, ενισχύοντας την παρουσία της στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα υπερυπολογιστικής.

Πόσο ισχυρός είναι και ποια είναι η θέση του στη διεθνή κατάταξη;

Ο «Δαίδαλος» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 PetaFlops, δηλαδή μπορεί να εκτελεί περίπου 85,69 τετράκις εκατομμύρια υπολογιστικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο.

Καταλαμβάνει την 31η θέση στην παγκόσμια κατάταξη TOP500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών και την 23η θέση στην Green500, που αξιολογεί την ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

Με τον «Δαίδαλο», η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως με τόσο ισχυρή παρουσία στην κατάταξη υπερυπολογιστών.

Πότε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πρώτοι χρήστες τον «Δαίδαλο»;

Η πρόσβαση των χρηστών στον «Δαίδαλο» θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στον Δεκέμβριο, μετά την πλήρη παραμετροποίηση του μηχανήματος. Οι σχετικές προσκλήσεις, οι όροι και οι οδηγίες πρόσβασης θα ανακοινώνονται από την ΕΔΥΤΕ.

Στόχος είναι η αξιοποίηση της υποδομής να ξεκινήσει με οργανωμένο και τεχνικά ασφαλή τρόπο.

Ποιοι θα μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητές του και με ποια διαδικασία;

Η υπολογιστική ισχύς του «Δαίδαλου» θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική και ευρωπαϊκή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα.

Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και προσκλήσεων της ΕΔΥΤΕ και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC και, όπου προβλέπεται, μέσω του PHAROS AI Factory.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προτάσεις έργων, οι οποίες θα αξιολογούνται με βάση την επιστημονική ή τεχνολογική τους αξία, τις υπολογιστικές απαιτήσεις και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις και οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Τι μπορεί να κάνει στην πράξη ο «Δαίδαλος»; Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα;

Οι εφαρμογές του καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα, από την Υγεία και τη βιοϊατρική έρευνα μέχρι την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και την κυβερνοασφάλεια.

Ενδεικτικά:

Στην Υγεία : Μια ερευνητική ομάδα μπορεί να εκπαιδεύσει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης με κατάλληλα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών ή την ανάπτυξη εργαλείων εξατομικευμένης ιατρικής.

: Μια ερευνητική ομάδα μπορεί να εκπαιδεύσει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης με κατάλληλα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών ή την ανάπτυξη εργαλείων εξατομικευμένης ιατρικής. Στην πολιτική προστασία : Μπορεί να υποστηρίξει σύνθετα κλιματικά μοντέλα για την καλύτερη κατανόηση ακραίων καιρικών φαινομένων και την πρόβλεψη κινδύνων πυρκαγιάς.

: Μπορεί να υποστηρίξει σύνθετα κλιματικά μοντέλα για την καλύτερη κατανόηση ακραίων καιρικών φαινομένων και την πρόβλεψη κινδύνων πυρκαγιάς. Στην επιχειρηματικότητα: Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί προσομοιώσεις νέων προϊόντων ή παραγωγικών διαδικασιών, περιορίζοντας τον χρόνο δοκιμών και βελτιώνοντας τον σχεδιασμό πριν από την παραγωγή.

Παράλληλα, ο «Δαίδαλος» θα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων, με δυνατότητες αξιοποίησης στην ελληνική γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Θα χρησιμοποιείται μόνο για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης;

Όχι. Ο «Δαίδαλος» είναι υπερυπολογιστής γενικού σκοπού, σχεδιασμένος για επιστημονικές και τεχνολογικές εργασίες που απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα από τα βασικά πεδία αξιοποίησής του, αλλά οι δυνατότητές του εκτείνονται στην υπολογιστική φυσική και χημεία, τη βιολογία, τη μετεωρολογία, την κλιματική έρευνα, την ενέργεια, τη βιομηχανία και πολλούς ακόμη τομείς.

Τι τον διαφοροποιεί από έναν συμβατικό υπολογιστή ή μια υπηρεσία cloud;

Ο «Δαίδαλος» έχει σχεδιαστεί για προβλήματα εξαιρετικά μεγάλης υπολογιστικής κλίμακας, που απαιτούν την ταυτόχρονη αξιοποίηση μεγάλου αριθμού επεξεργαστικών πόρων.

Με απλά λόγια, μπορεί να πραγματοποιεί σε πρακτικό χρόνο ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες, οι οποίες σε συμβατικά υπολογιστικά συστήματα θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο ή δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν αποτελεσματικά.

Ποια είναι η σχέση του «Δαίδαλου» με το PHAROS AI Factory;

Ο «Δαίδαλος» αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «PHAROS», ενός από τα πρώτα AI Factories του ευρωπαϊκού δικτύου.

Ο «Δαίδαλος» παρέχει την υπολογιστική ισχύ, ενώ το «PHAROS» τη συνδυάζει με δεδομένα, τεχνογνωσία, εργαλεία, εκπαίδευση και εξειδικευμένη υποστήριξη, ώστε ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς να αναπτύσσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι βασικοί τομείς προτεραιότητας είναι η Υγεία, η Γλώσσα και ο Πολιτισμός, και η Βιωσιμότητα.

Το εγχείρημα ενισχύει την τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη εγχώριων μοντέλων και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ποια τεχνολογία χρησιμοποιεί ο «Δαίδαλος»;

Το σύστημα βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise (HPE) και διαθέτει επιταχυντές NVIDIA GH200, σχεδιασμένους για ιδιαίτερα απαιτητικές υπολογιστικές εργασίες και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης (Direct Liquid Cooling), η οποία επιτρέπει αποτελεσματικότερη απομάκρυνση της θερμότητας από τα υπολογιστικά κυκλώματα, περιορίζοντας την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη τους.

Πού έχει εγκατασταθεί ο «Δαίδαλος» και ποιες είναι οι υποδομές του Κέντρου Δεδομένων;

Ο «Δαίδαλος» έχει εγκατασταθεί στο νέο Κέντρο Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Πρόκειται για αναγνωρισμένο μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς, έκτασης περίπου 1.500 τ.μ., που μετατράπηκε σε σύγχρονη υποδομή υψηλής τεχνολογίας.

Το Κέντρο Δεδομένων διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 6,3 MVA, καλύπτει τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του διεθνούς οργανισμού Uptime Institute και λειτουργεί σύμφωνα με τις πολιτικές ασφάλειας της ΕΔΥΤΕ.

Πώς διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα του «Δαίδαλου»;

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτέλεσε βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό του «Δαίδαλου», ο οποίος καταλαμβάνει την 23η θέση στην παγκόσμια κατάταξη Green500.

Το σύστημα αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης (Direct Liquid Cooling), σε συνδυασμό με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και τη δυνατότητα ελεύθερης ψύξης για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, περιορίζοντας την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη του.

Παράλληλα, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MWp για ιδιοκατανάλωση, συμβάλλοντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης.

Θα μπορεί το κοινό να επισκεφθεί τον «Δαίδαλο»;

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να δέχεται επισκέψεις, με την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφάλειας.

Καθώς πρόκειται για υπολογιστική υποδομή υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, η πρόσβαση στον εξοπλισμό είναι ελεγχόμενη.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τη δυνατότητα οργανωμένων επισκέψεων.

Ποιος διαχειρίζεται τον «Δαίδαλο»;

Τη λειτουργία και τη διαχείριση του «Δαίδαλου» έχει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος EuroHPC.

Η λειτουργία του υποστηρίζεται από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με συνεχή τεχνική παρακολούθηση για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της αποδοτικής αξιοποίησης της υποδομής.

Πόσο κόστισε το έργο και πώς χρηματοδοτήθηκε;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET σε δύο στάδια.

Η Hewlett Packard Enterprise ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του υπολογιστικού εξοπλισμού, των συστημάτων αποθήκευσης και του λογισμικού, καθώς και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με προϋπολογισμό 41 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η MainSys Α.Ε. ανέλαβε τη διαμόρφωση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και του Κέντρου Δεδομένων στο Λαύριο, με προϋπολογισμό 17,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC.