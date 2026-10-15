Συναγερμό στην παγκόσμια κοινότητα κυβερνοασφάλειας έχει προκαλέσει μία νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη μέθοδος ψηφιακής κατασκοπείας. Το λογισμικό «AdFection» καταφέρνει να μολύνει έξυπνα κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως ενέργεια από το θύμα, παρά μόνο η απλή προβολή μίας διαδικτυακής διαφήμισης στην οθόνη του.

Έρευνα από το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο και την εταιρεία Confiant αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιήθηκε για να μολυνθούν συσκευές δημοσιογράφων και στελεχών του Al Jazeera.



Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες ύποπτες διαφημίσεις προβλήθηκαν σε χρήστες που συνδέονται με κρίσιμους οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Nvidia και η Arm.

A new type of spyware dubbed "AdFection" is infecting phones and computers via global online advertising networks. https://t.co/SCUdpDtgCk — Engadget (@engadget) October 15, 2026

Πίσω από την ανάπτυξη του «AdFection» βρίσκεται η ισραηλινή εταιρεία Discover-Tech. Η εταιρεία φέρεται να μετέτρεψε το παγκόσμιο σύστημα ψηφιακών διαφημίσεων σε ένα ισχυρό όπλο κρυφής παρακολούθησης και στοχευμένων κυβερνοεπιθέσεων.

Πώς λειτουργεί το «AdFection»

Το πλέον ανησυχητικό χαρακτηριστικό της νέας απειλής είναι η απουσία αλληλεπίδρασης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιθέσεις phishing, ο χρήστης δεν χρειάζεται να πατήσει κάποιον σύνδεσμο ή να κατεβάσει ένα ύποπτο αρχείο. Η μόλυνση επιτυγχάνεται αυτόματα κατά τη στιγμή που η διαφήμιση φορτώνει στην οθόνη.



Η παγίδα στήνεται πάνω στις αυτοματοποιημένες διαφημιστικές δημοπρασίες real-time bidding, όπου οι πλατφόρμες ανταλλάσσουν ακαριαία δεδομένα όπως η τοποθεσία, η διεύθυνση IP και το ιστορικό περιήγησης.



Η Discover-Tech αξιοποιούσε αυτά ακριβώς τα στοιχεία για τη σκιαγράφηση του προφίλ των χρηστών.



Μόλις εντοπιζόταν ο επιθυμητός στόχος, η συσκευή του λάμβανε κακόβουλο κώδικα κρυμμένο μέσα σε μια φαινομενικά αθώα διαφήμιση.



Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει πώς το παγκόσμιο σύστημα εμπορικών διαφημίσεων μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο μαζικής ψηφιακής παρακολούθησης.