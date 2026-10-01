Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, καθώς ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις εντάσσουν εργαλεία AI στη λειτουργία και τη στρατηγική τους.

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις έφτασε στο 47%, από 34% έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 38%. Πρόκειται για τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2026», η οποία εκπονήθηκε από τη Strand Partners για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS) και βασίζεται σε έρευνα μεταξύ 1.000 επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

Η μελέτη εξετάζει την εξέλιξη της υιοθέτησης της ΤΝ, τον ρόλο των υποδομών cloud, αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς εμφανίζονται τεχνολογίες νέας γενιάς, όπως η πρακτοριακή ΤΝ (agentic AI) και η φυσική ΤΝ (physical AI).

Η ΤΝ γίνεται στρατηγική προτεραιότητα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι απλώς ως ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως ικανότητα στρατηγικής σημασίας.

Το 63% την αναγνωρίζει ως κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα και το 72% δηλώνει ότι διαδραματίζει κρίσιμο ή σημαντικό ρόλο στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική του.

Την ίδια στιγμή, το 88% των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την ΤΝ αναφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα. Οι ρυθμοί καινοτομίας επίσης επιταχύνονται, καθώς το 56% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ΤΝ αναφέρει ταχύτερη καινοτομία, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 74% μεταξύ των startups.

Μόλις το 17% έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο

Παρά τη γρήγορη εξάπλωση της τεχνολογίας, η μελέτη καταγράφει σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό. Ενώ σχεδόν οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την ΤΝ, μόλις το 17% έχει φτάσει στο πιο προηγμένο στάδιο ενσωμάτωσής της, αναπτύσσοντας προσαρμοσμένα συστήματα, συνδυάζοντας πολλαπλά μοντέλα ή αξιοποιώντας πρακτοριακές και αυτόνομες δυνατότητες.

Αντίθετα, το 61% παραμένει σε πιο βασικές εφαρμογές, με επίκεντρο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίηση.

Οι ελλείψεις σε δεξιότητες (48%) αποτελούν το συχνότερο εμπόδιο, ενώ ακολουθούν οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι (36%). Παράλληλα, μόλις το 19% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αισθάνεται πλήρως προετοιμασμένο για την υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΝ νέας γενιάς.

Τρεις στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν καθημερινά εργαλεία AI

Ανοδικά κινείται και η χρήση της ΤΝ από τους πολίτες. Σχεδόν τρεις στους δέκα (29%) χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε καθημερινή βάση, ενώ το 82% δηλώνει εξοικειωμένο με την τεχνολογία.

Παράλληλα, το 57% αναμένει ότι η ΤΝ θα βελτιώσει την καθημερινότητά του μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ το 47% δηλώνει ότι την αντιμετωπίζει πιο θετικά όταν αυτή υιοθετείται από τον δημόσιο τομέα, στοιχείο που αναδεικνύει τον ρόλο του κράτους στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης γύρω από τη νέα τεχνολογία.

Ο ρόλος του cloud στην ανάπτυξη της ΤΝ

Οι υποδομές cloud εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η υιοθέτησή τους αυξήθηκε από 49% σε 60% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) θεωρούν την πρόσβαση σε cloud υποδομές έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αξιοποίηση της ΤΝ.

Τον Ιούλιο του 2026, η AWS ανακοίνωσε τη γενική διαθεσιμότητα του AWS Local Zone στην Αθήνα, φέρνοντας υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης και δικτύωσης πιο κοντά στους πελάτες στην Ελλάδα και επιτρέποντας την επεξεργασία δεδομένων εντός της χώρας με καθυστέρηση της τάξης των μονοψήφιων χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Μπροστά οι startups – Το 41% των ιδρυτών εξετάζει έξοδο από την Ευρώπη

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις εμφανίζονται ως οι πλέον προχωρημένες στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Το 73% των startups έχει ήδη υιοθετήσει την ΤΝ, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Την ίδια στιγμή, όμως, καταγράφεται μία σημαντική πρόκληση για το οικοσύστημα: το 41% των ιδρυτών δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ευρώπη, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, ευνοϊκότερες συνθήκες ταχείας ανάπτυξης και μεγαλύτερες αγορές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης, η διευκόλυνση της ταχείας επέκτασης των επιχειρήσεων και ένα αναλογικό ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος startups.

«Ισχυρά θεμέλια για μία από τις κορυφαίες οικονομίες ΤΝ στην Ευρώπη»

«Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια για να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες οικονομίες ΤΝ στην Ευρώπη – με ισχυρή δυναμική στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, διευρυνόμενες υποδομές cloud, αυξανόμενη δεξαμενή ταλέντου και μια δυναμική κοινότητα startups», δήλωσε ο Θανάσης Πατσακάς, Country Manager της AWS για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Όπως πρόσθεσε, «τα ευρήματα της φετινής μελέτης δείχνουν ότι αυτή η δυναμική επιταχύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό. Το επόμενο βήμα είναι να βοηθήσουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να προχωρήσουν πέρα από τις βασικές χρήσεις της ΤΝ και να αξιοποιήσουν μετασχηματιστικές εφαρμογές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η AWS παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη αυτής της πορείας, μέσω τοπικών υποδομών όπως το AWS Local Zone στην Αθήνα, επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων και υπηρεσιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να καινοτομούν σε μεγάλη κλίμακα.