Η Meta παρουσίασε το Muse Charm, μια μικρή αυτόνομη συσκευή που φέρνει τον προσωπικό AI agent της εταιρείας στην τσέπη και επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην ουσία πρόκειται για μια μικρή συσκευή που δεν θέλει να αντικαταστήσει το κινητό με έναν ακόμη υπολογιστή τσέπης, αλλά να μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να χρειάζεται καν να το βγάλουμε από την τσέπη.

Η εταιρεία παρουσίασε στο Meta Connect 2026 το Muse Charm, ένα μικρό gadget περίπου στο μέγεθος θήκης AirPods, σχεδιασμένο για άμεση πρόσβαση στον προσωπικό AI agent Muse. Διαθέτει οθόνη περίπου δύο ιντσών και ενσωματωμένη σύνδεση 5G, ενώ η Meta σχεδιάζει να το διαθέσει προς την περίοδο των εορτών, τον Δεκέμβριο, με την τιμή του να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Ένας AI agent αντί για μια ακόμη εφαρμογή

Η λογική πίσω από το Muse Charm είναι απλή: αντί ο χρήστης να ξεκλειδώνει το smartphone, να ανοίγει μια εφαρμογή και στη συνέχεια να ζητά κάτι από την AI, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον Muse μέσω της μικρής συσκευής.

Όπως αναφέρει το The Verge, ο Muse έχει σχεδιαστεί ώστε να αναλαμβάνει ψηφιακές εργασίες για λογαριασμό του χρήστη, από την αποστολή emails και τον προγραμματισμό ταξιδιών μέχρι άλλες ενέργειες στο διαδίκτυο. Η Meta τον παρουσιάζει ως ένα βήμα πέρα από τα παραδοσιακά chatbots, καθώς στόχος είναι να εκτελεί ενέργειες αντί απλώς να απαντά σε ερωτήσεις.

Η Meta κοιτάζει πέρα από την οθόνη του κινητού

Το Muse Charm εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Meta να μεταφέρει την AI από την οθόνη του smartphone σε συσκευές που χρησιμοποιούμε πιο φυσικά μέσα στην ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επεκτείνει σημαντικά τη γκάμα των AI γυαλιών της και φέρνει τον Muse απευθείας σε αυτά. Τα νέα Ray-Ban Meta Audio, για παράδειγμα, επιτρέπουν στον χρήστη να συνομιλεί με τον AI assistant χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του.

Το ενδιαφέρον με το Muse Charm δεν βρίσκεται, επομένως, μόνο στο ίδιο το gadget. Βρίσκεται στην ιδέα πίσω από αυτό: αν οι AI agents μπορούν να κάνουν όλο και περισσότερα για λογαριασμό μας, ίσως στο μέλλον να μην χρειάζεται να ανοίγουμε μια οθόνη για κάθε εντολή.