Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε ένα νέο είδος συσκευής εικονικής πραγματικότητας, τα Meta VR Glasses, τα οποία μοιάζουν περισσότερο με ένα μεγάλο ζευγάρι μαύρα γυαλιά παρά με τα παραδοσιακά ογκώδη VR headsets. Η συσκευή φοριέται στα αυτιά όπως ένα κανονικό ζευγάρι γυαλιά, χωρίς να απαιτεί μεγάλο σύστημα ιμάντων γύρω από το κεφάλι, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει καθηλωτικές οθόνες για παρακολούθηση ταινιών, παιχνίδια και εργασία.

Η βασική ιδέα της Meta είναι να προσφέρει την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας σε μια πολύ ελαφρύτερη και πιο προσιτή μορφή από συσκευές όπως το Apple Vision Pro ή τα headsets της σειράς Meta Quest. Τα VR Glasses ζυγίζουν μόλις 100 γραμμάρια, έναντι 515 γραμμαρίων για το Quest 3, κάτι που κάνει τη συσκευή αισθητά πιο ελαφριά. Παράλληλα, η μορφή των γυαλιών δημιουργεί την αίσθηση ότι ο χρήστης μπορεί να τα φορέσει και να τα αφαιρέσει εύκολα, χωρίς τη διαδικασία και τη δέσμευση που συνεπάγεται ένα μεγάλο headset.

🚨 META JUST UNVEILED THE VR GLASSES



100 grams on your face – about the weight of a deck of cards. Meta says it has “the best display system that we have ever made,” and people in the demo were literally saying “it is like a computer” and “you could edit a whole movie just using… https://t.co/4HQQgPORwH pic.twitter.com/1BFj51YLGE — Chris (@ChrisGPT) September 24, 2026

Το σύστημα μεταφέρει τα βασικά εξαρτήματα σε ξεχωριστή συσκευή

Για να διατηρηθεί χαμηλό το βάρος, στην πλευρά των γυαλιών παραμένουν η οθόνη και οι αισθητήρες, ενώ τα βασικά υπολογιστικά εξαρτήματα βρίσκονται σε μια ξεχωριστή συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και μπορεί να βρίσκεται στην τσέπη του χρήστη.

Η συσκευή αυτή διαθέτει επεξεργαστή Snapdragon Reality Elite, αποθηκευτικό χώρο 128 GB, μνήμη RAM 12 GB και την μπαταρία. Η μπαταρία προσφέρει έως και τρεις ώρες αναπαραγωγής περιεχομένου, ενώ τα γυαλιά μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ακόμη και όταν η ξεχωριστή συσκευή βρίσκεται στη διαδικασία φόρτισης.

Η οθόνη είναι αυτό που η Meta αποκαλεί 5K MicroOLED «Infinite Display». Προσφέρει ανάλυση 2.412 x 2.288 pixels ανά μάτι, 37 pixels ανά μοίρα και ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz. Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν δύο κάμερες για έγχρωμο passthrough, ώστε ο χρήστης να μπορεί να βλέπει τον πραγματικό κόσμο γύρω του. Τα VR Glasses θα διατίθενται σε μικρό και μεγάλο μέγεθος, με τις δύο εκδόσεις να έχουν την ίδια τιμή.

Χειρισμός με τα μάτια και τα χέρια

Ο χειρισμός των VR Glasses βασίζεται κυρίως στο βλέμμα και στις κινήσεις των χεριών. Ο χρήστης κοιτάζει ένα στοιχείο στην οθόνη για να το επιλέξει, ενώ το λειτουργικό σύστημα επισημαίνει αυτό που κοιτάζει μέσω δύο ζευγών καμερών παρακολούθησης των ματιών.

Για την επιλογή ενός επισημασμένου στοιχείου, ο χρήστης ενώνει τον αντίχειρα με τον δείκτη. Για την κύλιση στην οθόνη, σχηματίζει γροθιά και κινεί τον αντίχειρα πάνω από το χέρι. Η εμπειρία θυμίζει τις χειρονομίες των Meta Ray-Ban Display, όμως εκείνες απαιτούν ένα νευρωνικό βραχιόλι, ενώ τα VR Glasses χρησιμοποιούν έξι εξωτερικές κάμερες για να παρακολουθούν τα χέρια.

Μεγάλη εικονική οθόνη για ταινίες και αθλητικά

Με βάση τις δοκιμές της συσκευής, η Meta φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχαγωγία, κυρίως χάρη στη μεγάλη εικονική οθόνη. Η εταιρεία παρουσίασε απόσπασμα από την ταινία συναυλίας της Μπίλι Άιλις, σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον, το οποίο προβλήθηκε σε μια τεράστια εικονική οθόνη.

Παρουσιάστηκαν επίσης στιγμιότυπα από τους πιο πρόσφατους τελικούς του NBA, οι οποίοι είχαν κινηματογραφηθεί σε μορφή VR180, προσφέροντας θέαση 180 μοιρών του γηπέδου.

Ένα ακόμη demo αφορούσε την ταινία «Avengers: Endgame», σε μια εμπειρία που η Meta χαρακτηρίζει «VR Enhanced Cinema» και έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη Disney και την Industrial Light & Magic. Σε ολόκληρο το εικονικό περιβάλλον γύρω από την οθόνη υπήρχαν γραφικά που συνδέονταν θεματικά με όσα συνέβαιναν στην ταινία και μεταβάλλονταν καθώς προχωρούσε το απόσπασμα. Όταν, για παράδειγμα, εμφανίστηκε μια τεράστια δέσμη ενέργειας σε μια σημαντική σκηνή με τον Θορ, αντίστοιχη δέσμη εμφανίστηκε και στο επάνω μέρος του εικονικού περιβάλλοντος.

This is exactly what I’ve been waiting for 🔥



Meta just announced its new VR Glasses. Basically an Apple Vision Pro-like experience, but MUCH smaller and lighter.



• Only 100g

• Micro-OLED displays

• Snapdragon Reality Elite

• Eye + hand tracking

• External compute/battery… pic.twitter.com/Qs8zXDJXHn — Ben Geskin (@BenGeskin) September 23, 2026

Η Meta αναφέρει ότι κατά την κυκλοφορία των VR Glasses θα είναι διαθέσιμες και VR Enhanced εκδόσεις των «Avengers: Infinity War» και «Star Wars: A New Hope».

Παιχνίδια με έμφαση στα χέρια

Το gaming παραμένει επίσης σημαντική χρήση των νέων γυαλιών. Η Meta παρουσίασε μια νέα λειτουργία του Beat Saber, με την ονομασία Flux, η οποία υποστηρίζει παιχνίδι αποκλειστικά με τα χέρια, αν και θα λειτουργεί επίσης με τα χειριστήρια Touch Plus του Quest.

Αντί ο παίκτης να χρησιμοποιεί εικονικά φωτόσπαθα για να χτυπά κύβους στον ρυθμό της μουσικής, όπως στο αρχικό παιχνίδι, στο Flux κινεί τα χέρια του, τα οποία περιβάλλονται από μπάλες ενέργειας που συνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτρισμό που πάλλεται. Στόχος είναι να σπάσει τους στύλους που πετούν προς το μέρος του και να χτυπήσει τους στόχους.

Η Meta αναφέρει ότι περισσότερα από 75 παιχνίδια θα υποστηρίζουν τη νέα εμπειρία που βασίζεται στα χέρια κατά την κυκλοφορία. Σε αυτά περιλαμβάνεται και μια VR έκδοση του «Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Παράλληλα, τα VR Glasses θα υποστηρίζουν ολόκληρο τον υπάρχοντα κατάλογο εφαρμογών του Quest, ενώ θα μπορούν να συνδεθούν τόσο με τα χειριστήρια Touch Plus όσο και με χειριστήρια Bluetooth.

Εικονικές οθόνες για εργασία

Η Meta προωθεί τα VR Glasses και ως εργαλείο για εφαρμογές και εργασία. Σε μία από τις δοκιμές, ήταν δυνατή η προβολή τριών παραθύρων από έναν κοντινό φορητό υπολογιστή μέσω των γυαλιών.

Η σύνδεση με υπολογιστές ή άλλες συσκευές θα μπορεί να γίνεται ασύρματα ή μέσω USB-C, προσφέροντας περισσότερο διαθέσιμο χώρο στην οθόνη για όσους εργάζονται.

Μία από τις δοκιμές αφορούσε την πληκτρολόγηση. Σε ειδική έκδοση του Instagram για τα VR Glasses, ζητήθηκε να γραφτεί ένα σχόλιο σε μια φωτογραφία. Η πληκτρολόγηση και η πλοήγηση στην εφαρμογή έγιναν μέσω ενός εικονικού πληκτρολογίου και trackpad που εμφανίστηκαν όταν τα χέρια τοποθετήθηκαν επίπεδα πάνω στο τραπέζι. Η εικονική έκδοση πληκτρολογίου και trackpad αποδείχθηκε λειτουργική, αν και η εμπειρία δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο με ένα πραγματικό πληκτρολόγιο και ποντίκι. Για ένα σύντομο μήνυμα ή email, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος παραδοσιακός εξοπλισμός. Η Meta είχε παρουσιάσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα για τα headsets Quest νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Στα 1.299,99 δολάρια τα Meta VR Glasses

Όπως αναφέρει το theverge τα Meta VR Glasses θα κοστίζουν 1.299,99 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2027. Η τιμή τους τοποθετεί τη νέα συσκευή ανάμεσα στο Meta Quest 3, που κοστίζει 599,99 δολάρια, και σε ένα υψηλού επιπέδου VR headset όπως το Apple Vision Pro, με τιμή 3.499 δολάρια.

Παράλληλα, στον χώρο της τεχνολογίας εμφανίζεται μια νέα κατηγορία συσκευών που επιδιώκει να βρίσκεται ανάμεσα στα περισσότερα smart glasses και στα πλήρη VR headsets.

Η Google και η Xreal συνεργάζονται πάνω σε XR γυαλιά, η Snap αναπτύσσει τα Specs με έμφαση στην επαυξημένη πραγματικότητα, ενώ η Meta εργάζεται επίσης πάνω σε γυαλιά AR. Τα VR Glasses αποτελούν μία ακόμη διαφορετική προσέγγιση στην ιδέα ενός υπολογιστή που φοριέται στο κεφάλι.