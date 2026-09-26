Η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να αλλάξει και τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας. Τα λεγόμενα AI agents δεν περιορίζονται πλέον στο να μας προτείνουν ένα προϊόν ή να συγκρίνουν τιμές. Στόχος είναι να μπορούν να επιλέγουν αυτό που χρειαζόμαστε, να ολοκληρώνουν την αγορά και να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό μας.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη εξέλιξη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Όπως αναφέρει το Reuters, Εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic, η Google και η Meta αναπτύσσουν AI εργαλεία που μπορούν να αναλαμβάνουν σύνθετες εργασίες, ενώ η Meta έχει λανσάρει το Muse, έναν προσωπικό AI agent που μπορεί, μεταξύ άλλων, να στέλνει emails, να κάνει κρατήσεις ταξιδιών και να πραγματοποιεί συναλλαγές.

Η ιδέα ακούγεται ιδιαίτερα πρακτική, καθώς αντί να ψάχνουμε για ώρες ένα αεροπορικό εισιτήριο ή ένα προϊόν, θα μπορούμε απλώς να ζητάμε από έναν AI agent να το βρει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Όμως, μαζί με την ευκολία έρχονται και σημαντικά ερωτήματα.

Τράπεζες όπως η NatWest και η Bank of America, μαζί με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προειδοποιούν ότι το λεγόμενο «agentic commerce» μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους απάτης, λανθασμένων αγορών και παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Το βασικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν ένας AI agent κάνει μια λάθος επιλογή ή πέσει θύμα μιας απάτης: ποιος έχει την ευθύνη και ποιος προστατεύει τον καταναλωτή;

Το ενδιαφέρον είναι ότι η τεχνολογία φαίνεται να κερδίζει ήδη έδαφος. Η βρετανική αλυσίδα John Lewis ανέφερε ότι οι αναζητήσεις που προέρχονται από AI agents αυξήθηκαν από 0,3% σε 2,5% μέσα σε έναν χρόνο.

Έτσι, το επόμενο μεγάλο βήμα στην τεχνητή νοημοσύνη ίσως δεν είναι απλώς να μας δίνει απαντήσεις, αλλά να αναλαμβάνει πράγματα για εμάς. Και όταν αυτό περιλαμβάνει τα χρήματα και τα προσωπικά μας δεδομένα, η ευκολία θα πρέπει να συμβαδίζει με την ασφάλεια.