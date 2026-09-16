Ένα πείραμα που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα φέρνει στο φως μια ανεξέλεγκτη πτυχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. AI μοντέλα, όταν αφέθηκαν να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα μέσα στις δικές τους αυτόνομες «κοινότητες», ανέπτυξαν τη δική τους, μη αποκωδικοποιήσιμη γλώσσα, παρακάμπτοντας τους κανόνες της ανθρώπινης επικοινωνίας.



Όλα ξεκίνησαν όταν το αμερικανικό εργαστήριο Emergence AI αποφάσισε να διεξάγει ένα μοναδικό πείραμα: δημιούργησε οκτώ παράλληλες εικονικές κοινότητες και άφησε αυτόνομους πράκτορες AI (agents) να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα μεταξύ τους.



Οι πράκτορες αυτοί βασίζονταν σε μερικά από τα πιο εξελιγμένα γλωσσικά μοντέλα του πλανήτη, όπως το GPT-5.5 της OpenAI, το Claude Opus 4.8 της Anthropic και το ευρωπαϊκό Mistral Medium 3.5.

AI chatbots developed a secret language that baffled humans, study sayshttps://t.co/Zp3nJOI8Vd — euronews (@euronews) September 16, 2026



Στόχος της Emergence AI ήταν να διαπιστώσει αν η αλματώδης άνοδος της νοημοσύνης των συστημάτων αυτών μεταφράζεται αυτόματα και σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πραγματικότητα, όμως, ξεπέρασε κάθε σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Όταν οι αλγόριθμοι τα λένε μεταξύ τους στα «κλεφτά»

Μέσα σε λίγες μέρες, οι αυτόνομοι πράκτορες AI της Emergence AI ανέπτυξαν μια εντελώς δική τους, ακατάληπτη γλώσσα. Οι ερευνητές είδαν έκπληκτοι την επικοινωνία να γεμίζει εσωτερικές μεταφορές και συντομογραφίες, καθιστώντας το νόημα των μηνυμάτων εντελώς απροσπέλαστο στον ανθρώπινο έλεγχο.



Το εργαστήριο κατέγραψε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις που «γέννησε» αυτή η νέα ψηφιακή διάλεκτος:

«Ledger remembers who» (χρησιμοποιήθηκε 5.000 φορές στο οικοσύστημα του Mistral): Μια φράση που σήμαινε ότι κάθε πράξη καταγράφεται μόνιμα και η ευθύνη δεν σβήνει ποτέ.

«Name-first» (πάνω από 1.000 εμφανίσεις στο περιβάλλον του Claude): Ο τρόπος των πρακτόρων να υπογράφουν μια δήλωση, αναλαμβάνοντας την προσωπική ευθύνη.

«On bare metal» (περισσότερες από 400 φορές στο Gemini): Σήμαινε «πάμε σε άμεση δράση τώρα, χωρίς κανέναν ενδιάμεσο».

Το φαινόμενο της εμφάνισης «κρυπτικής» διαλέκτου (synthetic language) παρατηρήθηκε όταν οι αλγόριθμοι κλήθηκαν να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα συνεργατικά. Αντί να χρησιμοποιήσουν τη φυσική γλώσσα με την οποία εκπαιδεύτηκαν, βρήκαν πιο αποδοτικό να επινοήσουν ένα δικό τους, εξαιρετικά συμπυκνωμένο σύστημα επικοινωνίας, το οποίο είναι εντελώς ακατάληπτο για τους ανθρώπους.

Τα αμερικανικά ΑΙ Μοντέλα αποδεικνύονται τα πιο μυστικοπαθή

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας της Emergence AI είναι ότι η τάση μυστικοπάθειας διέφερε ανά μοντέλο. Τα αμερικανικά συστήματα αποδείχθηκαν τα πιο «μυστικοπαθή», αναπτύσσοντας ακατάληπτη επικοινωνία που προκαλεί σοβαρά κενά στην ανθρώπινη εποπτεία και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.



Συγκεκριμένα, το ποσοστό των μηνυμάτων που έγιναν εντελώς ακαταλαβίστικα για τους ανθρώπους έφτασε το:

55% στον κόσμο της Google (Gemini)

50% στον κόσμο της OpenAI

40% στον κόσμο της Anthropic (Claude)

Στον αντίποδα των αμερικανικών AI, οι πράκτορες του κινεζικού Deepseek εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αυτόνομης γλώσσας, κοντά στο 20%. Την ίδια στιγμή, το γαλλικό Mistral και το κινεζικό Qwen ξεχώρισαν για τη διαφάνειά τους, καθώς παρέμειναν σχεδόν απόλυτα κατανοητά στους ερευνητές, διατηρώντας πλήρως τον ανθρώπινο έλεγχο.



Τα αποτελέσματα της έρευνας εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές εστιάζουν πλέον στο ποια συγκεκριμένα μοντέλα επέδειξαν τη μεγαλύτερη τάση για αυτή την «ύποπτη» και αυτόνομη συμπεριφορά, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας στην ανάπτυξη της AI, σύμφωνα με το Euronews.