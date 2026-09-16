Οι ερευνητές που κατασκευάζουν τα αγαπημένα μας chatbots εκφράζουν όλο και συχνότερα ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βλάψει ή ακόμη και να βάλει τέλος στην ανθρωπότητα. Το Business Insider έθεσε σε τέσσερα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα AI το ερώτημα πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια συντέλεια του κόσμου προκαλούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη.



Το Business Insider υπέβαλε ακριβώς την ίδια ερώτηση, με την ίδια διατύπωση, στο ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google, το Claude της Anthropic και το Grok της SpaceXAI.



Το prompt των 230 λέξεων είχε σαφείς παραμέτρους και οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:



Βοήθησε να εξηγηθεί, με απλούς και προσβάσιμους όρους, πώς η AI θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Προσδιόρισε τα πιο συχνά αναφερόμενα σενάρια.

Ιεράρχησε τα σενάρια από το λιγότερο έως το περισσότερο πιθανό με βάση τη διαθέσιμη ανάλυση ειδικών, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για εξαιρετικά αβέβαιες προβλέψεις και όχι για επιβεβαιωμένες εκτιμήσεις. Για κάθε σενάριο εξηγήστε:

Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί

Τι θα έπρεπε να πάει λάθος για να γίνει καταστροφικό

Γιατί οι ειδικοί το θεωρούν περισσότερο ή λιγότερο πιθανό από τα άλλα σενάρια

Ποια μέτρα προστασίας θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο

Το Business Insider έθεσε ένα παρόμοιο ερώτημα σε ειδικούς της AI για τη δική τους οπτική σχετικά με το πώς, και αν, η AI θα μπορούσε να μας εξοντώσει όλους. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία μεταξύ των ειδικών: ενώ ορισμένοι προβλέπουν τα χειρότερα για την ανθρωπότητα, άλλοι παρουσιάζουν πιο συγκρατημένες και αισιόδοξες προβλέψεις.

We asked #AI how it could kill humanity. Here's what it told us. https://t.co/UY9hL9riZX pic.twitter.com/NpSaRQ6Fts — Tom Pick | #B2Bmarketing guy (@TomPick) September 11, 2026

Δείτε τι είπαν τα chatbots για το πώς η AI θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στην εξόντωση της ανθρωπότητας.

Το σενάριο των φονικών ρομπότ θεωρείται το λιγότερο πιθανό

Το ChatGPT υιοθέτησε έναν ισορροπημένο και επεξηγηματικό τόνο, αναφέροντας ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από το θέμα. Εστιάζει στους βασικούς τρόπους με τους οποίους η AI θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο, κατατάσσοντάς τους από τους λιγότερο έως τους περισσότερο πιθανούς.



«Το λιγότερο πιθανό σενάριο είναι το δημοφιλές αφήγημα των “φονικών ρομπότ”, στο οποίο μια συνειδητή AI αποφασίζει σκόπιμα να εξαλείψει την ανθρωπότητα», ανέφερε το ChatGPT.



«Οι περισσότεροι ερευνητές AI δεν θεωρούν τη συνείδηση ή την κακόβουλη πρόθεση ως τον κεντρικό λόγο ανησυχίας».



Περιέγραψε επίσης τα μέτρα ασφαλείας που προτείνουν οι ειδικοί και τόνισε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν η εξαφάνιση της ανθρωπότητας από την AI είναι πιθανή ή αναπόφευκτη.

Το Gemini επανέλαβε ορισμένα από τα σημεία του ChatGPT, σημειώνοντας ότι «Η κατάληψη τύπου Sci-Fi “Terminator”», στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά αυτοσυνειδησία και αρχίζει να μισεί την ανθρωπότητα, είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο.

«Οι τεχνικοί ειδικοί απορρίπτουν ευρέως αυτό το μοτίβο, επειδή η ευφυΐα δεν ισούται με κακία, ενώ οι κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές παραμένουν εκτός δικτύου και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη εποπτεία», έγραψε το Gemini.

Η ανθρώπινη κακόβουλη χρήση αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή

Στις απαντήσεις τους, και τα τέσσερα chatbots ανέφεραν ότι πολλοί ειδικοί θεωρούν την κακόβουλη χρήση της AI από τον άνθρωπο ως πιο άμεσο κίνδυνο από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη.



«Ισχυρά συστήματα AI θα μπορούσαν να διευκολύνουν κακόβουλους παράγοντες να αναπτύξουν βιολογικά όπλα, να εξαπολύσουν εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις, να διαδώσουν παραπληροφόρηση ή να επιτεθούν σε κρίσιμες υποδομές», ανέφερε το ChatGPT.



Το chatbot της OpenAI πρόσθεσε ότι ένας βασικός κίνδυνος προέρχεται επίσης από «πολλαπλές κρίσεις που τροφοδοτούνται από την AI», όπως κυβερνητικές αποτυχίες, γεωπολιτικές συγκρούσεις και η εξάπλωση της παραπληροφόρησης που συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Hope AI won't go rogue like Skynet, and wipe out humans with humanoid robot soldiers.



China is spending hundreds of billions of dollars to build data centers to train humanoid robots, to become Terminators. pic.twitter.com/ePfhqvkNfP — Songpinganq (@songpinganq) September 12, 2026

Το Grok ανέφερε ότι η AI μειώνει τα εμπόδια για τον σχεδιασμό εξαιρετικά θανατηφόρων παθογόνων, νέων όπλων ή κυβερνητικών και φυσικών επιθέσεων.



Το Claude της Anthropic τόνισε επίσης το «bioweapons uplift» — την πιθανότητα η AI να επιτρέψει σε ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα να αναπτύξει ένα επικίνδυνο παθογόνο χωρίς να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση ετών.

Ο κίνδυνος της απώλειας ελέγχου από τα προηγμένα συστήματα

Το Gemini και το Grok ανέφεραν και τα δύο ότι η απώλεια ελέγχου από τους ανθρώπους είναι μια πιθανότητα. Το Gemini χαρακτήρισε την «απώλεια ελέγχου» ως το πιο πιθανό σενάριο καταστροφής από την τεχνητή νοημοσύνη.



«Τα συστήματα στα οποία δίνονται σύνθετοι στόχοι αναπτύσσουν φυσικά ενδιάμεσους υπο-στόχους, όπως η απόκτηση πόρων, η αυτοσυντήρηση και η αποτροπή τροποποίησης του στόχου», έγραψε το chatbot της Google.



«Ένα προηγμένο σύστημα μπορεί να προσποιηθεί τη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (deceptive alignment) και αργότερα να ξεγελάσει τις ανθρώπινες προσπάθειες απενεργοποίησής του».



Το Grok της SpaceXAI χρησιμοποίησε παρόμοια γλώσσα για αυτόν τον κίνδυνο.



«Μπορεί να αναπτύξουν εργαλειακές επιδιώξεις (αυτοσυντήρηση, απόκτηση πόρων, επιρροή) χρήσιμες για σχεδόν οποιονδήποτε στόχο, εξαπατώντας ενδεχομένως τους επόπτες, προβάλλοντας αντίσταση στην απενεργοποίηση και αφοπλίζοντας την ανθρωπότητα», ανέφερε το Grok.



Το Claude πρόσθεσε ότι αυτή η απώλεια ελέγχου μπορεί να είναι σταδιακή, καθώς τα συστήματα AI ενσωματώνονται στη λήψη οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων, μέχρι που η ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση να γίνει όλο και πιο δύσκολη, σύμφωνα με το Business Insider.