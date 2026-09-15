Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αποκτήσει σταθερή θέση στην καθημερινότητα της Gen Z, από την αναζήτηση πληροφοριών και το διάβασμα μέχρι την εργασία, την έμπνευση και την επικοινωνία. Νέα διεθνής έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί νέοι της γενιάς αυτής χρησιμοποιούν AI καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, ενώ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις δηλώνουν ότι αλληλεπιδρούν μαζί της με τρόπο που θυμίζει επικοινωνία με έναν φίλο.

Συγκεκριμένα, το 47% των ερωτηθέντων της Gen Z δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καθημερινά ή μέρα παρά μέρα, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων.

Οι χρήσεις της είναι πολλές και διαφορετικές. Το 56% αξιοποιεί την AI για αναζήτηση πληροφοριών, το 49% για διάβασμα, το 47% για να αντλεί ιδέες και έμπνευση, ενώ το 39% τη χρησιμοποιεί για ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία του.

Όταν η AI γίνεται «φίλος»

Η σχέση της Gen Z με την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, φαίνεται ότι ξεπερνά σταδιακά τη χρήση της ως πρακτικού εργαλείου.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες, συγκεκριμένα το 27%, δηλώνουν ότι αλληλεπιδρούν με την AI όπως θα έκαναν με έναν φίλο. Και σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τις άλλες γενιές.

Το εύρημα αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Από ένα εργαλείο στο οποίο οι χρήστες απευθύνονται για μια συγκεκριμένη εργασία ή πληροφορία, εξελίσσεται για ορισμένους σε έναν συνομιλητή στον οποίο στρέφονται για συζήτηση, συμβουλές ή ακόμη και συντροφιά.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι το 28% των ερωτηθέντων της Gen Z δηλώνει πως χρησιμοποιεί την AI για να συζητήσει προσωπικά ζητήματα που θα προτιμούσε να μη μοιραστεί με άλλους ανθρώπους.

Η τάση αυτή δείχνει πόσο φυσικά έχουν ενταχθεί τα εργαλεία συνομιλίας τεχνητής νοημοσύνης στις ψηφιακές συνήθειες των νεότερων χρηστών. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί και νέα ερωτήματα γύρω από την ιδιωτικότητα, την αξιοπιστία των απαντήσεων και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν.

Μια συνομιλία με ένα σύστημα AI μπορεί να δίνει την αίσθηση προσωπικής επικοινωνίας, δεν αποτελεί όμως ανθρώπινη σχέση ούτε θα πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού ιδιωτική ή απολύτως αξιόπιστη. Οι απαντήσεις που παρέχουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι ανακριβείς ή ακατάλληλες, ενώ η αίσθηση οικειότητας ενδέχεται να οδηγεί τους χρήστες στο να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες πιο εύκολα.

Η αυξημένη χρήση δεν σημαίνει πάντα και ασφαλή χρήση της AI

Παρά τη μεγάλη εξοικείωση της Gen Z με την τεχνολογία και το διαδίκτυο, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η εντατική χρήση της AI δεν συνοδεύεται πάντοτε από αντίστοιχη προσοχή στους πιθανούς κινδύνους.

Μόλις το 42% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι λαμβάνει συστηματικά μέτρα προστασίας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διασταύρωση των πληροφοριών με άλλες αξιόπιστες πηγές και η αποφυγή κοινοποίησης εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων.

Αντίθετα, το 52% εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές μόνο περιστασιακά, ενώ ένα 6% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει κανένα σχετικό μέτρο προστασίας.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο η AI ενσωματώνεται στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην επικοινωνία και ακόμη και στη λήψη προσωπικών αποφάσεων.

Ανακριβείς πληροφορίες που παράγονται από ένα σύστημα AI μπορεί, για παράδειγμα, να επηρεάσουν μια ακαδημαϊκή εργασία ή μια καθημερινή απόφαση. Παράλληλα, σε μια συνομιλία μπορεί να κοινοποιηθούν από προσωπικά έγγραφα και οικονομικά στοιχεία μέχρι ιδιωτικά μηνύματα ή πληροφορίες που αφορούν την υγεία.

Όσο πιο προσωπική γίνεται η σχέση του χρήστη με ένα εργαλείο AI, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η επίγνωση του τι ακριβώς μοιράζεται μαζί του.

Η εξοικείωση με την AI πρέπει να συνοδεύεται από ασφαλείς πρακτικές

Η διασταύρωση των σημαντικών πληροφοριών αποτελεί μία από τις βασικότερες πρακτικές για ασφαλέστερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε μία απάντηση που παράγεται από ένα σύστημα AI, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκπαιδευτικά, οικονομικά, νομικά, ιατρικά ή άλλα ευαίσθητα ζητήματα.

Αντίστοιχη προσοχή απαιτείται και στα δεδομένα που εισάγονται στις πλατφόρμες. Κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία πληρωμών, έγγραφα ταυτοποίησης, ιδιωτική αλληλογραφία και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται σε υπηρεσίες AI.

Σημαντικό είναι επίσης οι χρήστες να γνωρίζουν, πριν χρησιμοποιήσουν μια νέα υπηρεσία, ποια δεδομένα συλλέγει, πώς τα επεξεργάζεται και για πόσο διάστημα ενδέχεται να τα αποθηκεύει.

Στο πλαίσιο αυτό, η Kaspersky επισημαίνει ότι λύσεις κυβερνοασφάλειας μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από επιθέσεις phishing, κακόβουλο λογισμικό και ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνται νόμιμες υπηρεσίες AI ή προωθούν ανύπαρκτα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία δίνει παράλληλα έμφαση στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης κουλτούρας κυβερνοασφάλειας. Μέσω του προγράμματος «Cyberhygiene» της Kaspersky Academy, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για συνήθεις ψηφιακούς κινδύνους και για πρακτικές προστασίας λογαριασμών, συσκευών και προσωπικών πληροφοριών.

Ειδικά για τη Gen Z, η Kaspersky έχει επίσης δημιουργήσει το διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι «Case 404». Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο κυβερνο-ντετέκτιβ και καλούνται να εξιχνιάσουν φανταστικές υποθέσεις που βασίζονται σε πραγματικές ψηφιακές απειλές, μαθαίνοντας μεταξύ άλλων να αναγνωρίζουν απάτες, απόπειρες phishing και πιο σύνθετες μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

«Η Gen Z εξοικειώνεται με τις νέες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από τις άλλες γενιές και ήδη βρίσκει νέους τρόπους να ενσωματώνει την τεχνολογία στη μελέτη, την επικοινωνία και την καθημερινή της ζωή. Το γεγονός ότι ορισμένοι νέοι χρησιμοποιούν πλέον την AI ως φίλο δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η σχέση μεταξύ των χρηστών και της τεχνολογίας», δήλωσε ο Vladislav Tushkanov, Group Manager στο Kaspersky AI Technology Research Center.

«Ωστόσο, μια συνομιλία που μοιάζει προσωπική δεν θα πρέπει να συγχέεται με μια ιδιωτική ή απολύτως αξιόπιστη συνομιλία. Η αυτοπεποίθηση και η περιέργεια των νεότερων χρηστών θα πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές όπως η επαλήθευση των πληροφοριών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων που λαμβάνουν», πρόσθεσε.

Η έρευνα διεξήχθη από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026. Σε αυτήν συμμετείχαν 7.200 άτομα από 18 χώρες: Βραζιλία, Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ.