Η Huawei διατηρεί την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά συσκευών καρπού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της IDC. Η εταιρεία κατέγραψε μερίδιο άνω του 20% στις παγκόσμιες αποστολές wrist-worn devices.

Από το 2021, η Huawei διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην αγορά wrist-worn devices της Κίνας βάσει όγκου αποστολών, ενώ από το 2024 έχει βρεθεί πολλές φορές στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς. Η συνεχής αυτή πορεία, όπως αναφέρει η εταιρεία, αντανακλά τη στρατηγική εξέλιξης των προϊόντων της και ένα ολοκληρωμένο portfolio που ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, ανάγκες άθλησης και καθημερινής ευεξίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία παρουσίασε νέες συσκευές για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, με έμφαση στην άθληση, την παρακολούθηση δεικτών ευεξίας και την καθημερινή χρήση.

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Έμφαση στο τρέξιμο και την προπόνηση

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 απευθύνεται κυρίως σε δρομείς και περιλαμβάνει λειτουργίες όπως το Marathon mode και τη μέτρηση Running Power, παρέχοντας δεδομένα για την προπόνηση και την απόδοση του χρήστη.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον μαραθωνοδρόμο Eliud Kipchoge και την ομάδα του, η Huawei παρουσίασε το HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition.

Η ειδική έκδοση διαθέτει το Training Camp Dashboard, μέσω του οποίου παρέχονται επιπλέον δεδομένα προπόνησης και δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής fitness δεδομένων.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series: Λειτουργίες για την καθημερινή άσκηση

Η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 περιλαμβάνει τη λειτουργία Mini-workout, η οποία προτείνει σύντομες ασκήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε μικρά διαλείμματα μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, οι συσκευές διαθέτουν λειτουργίες παρακολούθησης άσκησης και ευεξίας, καθώς και εργαλεία για την καταγραφή της καθημερινής δραστηριότητας.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition: Έμφαση και στις λειτουργίες ευεξίας

Το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition συνδυάζει τον σχεδιασμό της σειράς με λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας.

Μεταξύ άλλων, διαθέτει δυνατότητες παρακολούθησης του κύκλου και δεδομένα που σχετίζονται με τη γυναικεία ευεξία, διευρύνοντας τις λειτουργίες health tracking της συσκευής.

Οι νεότερες προσθήκες στα wearables της Huawei

Η Huawei έχει επίσης παρουσιάσει τις σειρές HUAWEI WATCH 6, HUAWEI WATCH GT 7 και το HUAWEI WATCH D3, με αναβαθμίσεις που αφορούν την παρακολούθηση δεικτών υγείας, την καταγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων και τις λειτουργίες συνδεσιμότητας.

Με τη διάθεση νέων συσκευών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των smart wearables της, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες χρήσης.