Δύο αθλητές που έχουν μάθει να ξεπερνούν τα όριά τους. Δύο διαφορετικές διαδρομές, από τις χιονισμένες κορυφές μέχρι τις μεγάλες αποστάσεις του τριάθλου. Και ένα κοινό σημείο: η ανάγκη να κατανοούν καλύτερα το σώμα τους και να μετατρέπουν τα δεδομένα σε γνώση.

Ο Όριολ Καρντόνα Κολ, χρυσός Ολυμπιονίκης στο ορειβατικό σκι (SkiMo), και ο Γιαν Φροντένο, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του τριάθλου, βρέθηκαν στη σκηνή της Huawei στο Μόναχο, στην παρουσίαση της νέας γενιάς συσκευών της.

Το Newsbeast ταξίδεψε στο Μόναχο για το European Innovative Product Launch και είδε από κοντά τις σειρές HUAWEI WATCH GT 7 και HUAWEI WATCH GT 7 Pro και τη φιλοσοφία που τις συνοδεύει, με επίκεντρο τη σύνδεση της τεχνολογίας με τον αθλητισμό, την υγεία και την καθημερινή ζωή.

Όταν ο πρωταθλητισμός συναντά την τεχνολογία

Ο Όριολ Καρντόνα Κολ, ο κορυφαίος Ισπανός αθλητής του SkiMo που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη σκηνή του Μονάχου.

Όριολ Καρντόνα Κολ

Η εικόνα του στη σκηνή ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της εκδήλωσης. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε με πατερίτσα μετά από έναν τραυματισμό, μεταφέροντας στο κοινό όχι μόνο την πλευρά ενός αθλητή που βρίσκεται στην κορυφή, αλλά και την πραγματική διάσταση του πρωταθλητισμού: αυτή της επιμονής, της προσπάθειας και της επιστροφής.

Ο ίδιος μίλησε για τη σημασία της τεχνολογίας στην προετοιμασία ενός αθλητή και δήλωσε ότι ανυπομονεί να δοκιμάσει το HUAWEI WATCH GT 7 Pro στο φυσικό του περιβάλλον, στις συνθήκες του βουνού και του χιονιού, όπου η ακρίβεια των δεδομένων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της απόδοσης.

Από το βουνό στις μεγάλες αποστάσεις

Λίγο αργότερα, στη σκηνή ανέβηκε ο Γιαν Φροντένο, μεταφέροντας τη δική του εμπειρία από τον κόσμο των αθλημάτων αντοχής. Ο Γερμανός πρωταθλητής του τριάθλου έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες αποστάσεις, τη συνέπεια και τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης.

Γιαν Φροντένο

Παρότι οι δύο αθλητές προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους – το απαιτητικό περιβάλλον του ορειβατικού σκι και τις μεγάλες προκλήσεις του τριάθλου – το κοινό τους σημείο είναι η ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του σώματος και της απόδοσης.

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 σχεδιάστηκε πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία: να συνδυάζει την αθλητική εμπειρία με εργαλεία υγείας και έναν σχεδιασμό που ταιριάζει στις ανάγκες της καθημερινότητας. Ένα smartwatch που συνδυάζει προηγμένες αθλητικές δυνατότητες με λειτουργίες που απευθύνονται στην παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και της καθημερινής ευεξίας.

Περισσότερη τεχνολογία στον καρπό

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 βγαίνει σε δύο μεγέθη, 46 mm και 41 mm, με συνολικά οκτώ χρωματικές επιλογές, ενώ το HUAWEI WATCH GT 7 Pro ξεχωρίζει για την πιο premium κατασκευή του. Η νανοκρυσταλλική κεραμική στεφάνη, το μεσαίο πλαίσιο από κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας και το γυαλί από συνθετικό ζαφείρι ενισχύουν τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της συσκευής.

Στη νέα σειρά προστίθεται και το EasyCross strap, που προσφέρει περισσότερες επιλογές προσαρμογής, ενώ η Huawei δίνει έμφαση στη δυνατότητα του ρολογιού να ακολουθεί τον χρήστη από τις αθλητικές δραστηριότητες μέχρι την καθημερινή του εμφάνιση.

Στον τομέα της άθλησης, η Huawei ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες παρακολούθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα outdoor sports. Για πρώτη φορά η σειρά υποστηρίζει ανίχνευση στροφών και G-Force από τον καρπό, ενώ προσθέτει και νέο indoor snow sports mode.

Στον τομέα της αυτονομίας, η Huawei δίνει επίσης έμφαση στη διάρκεια χρήσης, με το HUAWEI WATCH GT 7 Pro να προσφέρει έως και 21 ημέρες αυτονομίας σε σενάρια ελαφριάς χρήσης και έως 51 ώρες σε λειτουργία outdoor sports mode, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Η προσωπική εμπειρία έρχεται να δώσει μια πιο καθημερινή διάσταση σε αυτή τη φιλοσοφία. Το HUAWEI WATCH GT 7 των 41 mm που φορώ στην καθημερινότητά μου έχει γίνει μέρος του ρυθμού της ημέρας αλλά και της νύχτας, καθώς συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα του ύπνου και την ξεκούραση του οργανισμού.

Στο ταξίδι στο Μόναχο, για παράδειγμα, βρισκόταν συνεχώς στον καρπό μου: από τις βόλτες και το περπάτημα στην πόλη μέχρι τις μετακινήσεις προς την εκδήλωση της Huawei, αλλά και τις ενημερώσεις για τις πτήσεις και το πρόγραμμα της ημέρας.

Με τον ίδιο τρόπο, στην καθημερινότητα λειτουργεί ως ένας σταθερός συνοδοιπόρος, καταγράφοντας τη δραστηριότητα, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις και βοηθώντας να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο κινούμαι μέσα στη μέρα.

Όταν η τεχνολογία βοηθά να ακούμε καλύτερα το σώμα μας

Αυτή η καθημερινή επαφή με το ρολόι αναδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο η Huawei προσεγγίζει πλέον την έννοια της υγείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν περιορίζονται σε απλές μετρήσεις, αλλά μπορούν να δώσουν μια πιο συνολική εικόνα για την κατάσταση του οργανισμού, συνδέοντας τη δραστηριότητα, τον ύπνο, την αποκατάσταση και τις καθημερινές συνήθειες.

Στη σειρά HUAWEI WATCH GT 7, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε εργαλεία όπως το Health Insights, το Morning Brief και το Physical Readiness Score, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να μετατρέπουν τα δεδομένα σε πιο κατανοητές πληροφορίες για τον χρήστη.

Η λογική αυτή δείχνει τη μετάβαση των smartwatches από συσκευές που απλώς καταγράφουν τι κάνουμε μέσα στη μέρα σε εργαλεία που βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το σώμα μας στις καθημερινές απαιτήσεις.

Η επόμενη ημέρα των smartwatches

Από τις χιονισμένες κορυφές όπου δοκιμάζονται οι αθλητές υψηλού επιπέδου μέχρι την καθημερινότητα ενός χρήστη που αναζητά καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δραστηριότητα και την ευεξία, το μήνυμα που μεταφέρθηκε από το Μόναχο ήταν ότι η επόμενη γενιά των smartwatches δεν αφορά μόνο τις μετρήσεις.

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να γίνει μέρος της προσωπικής διαδρομής κάθε ανθρώπου. Η νέα σειρά ρολογιών της HUAWEI αφήνει πλέον το επόμενο βήμα στην πράξη: να δείξει πώς αυτή η φιλοσοφία μεταφράζεται στην καθημερινή χρήση.