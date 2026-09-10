Ο Τζον Τέρνους βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα του ως διευθύνων σύμβουλος της Apple και η εταιρεία αποκάλυψε τη σημαντικότερη αλλαγή στον σχεδιασμό του iPhone από την κυκλοφορία του, σχεδόν πριν από 20 χρόνια.

Ο Τέρνους ανέλαβε την κορυφαία θέση στην Apple μετά την αποχώρηση του Τιμ Κουκ και βρέθηκε την Τετάρτη στη σκηνή της ετήσιας εκδήλωσης παρουσίασης νέων προϊόντων της εταιρείας, μπροστά από τεράστιες εικόνες του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo

Το νέο iPhone, που ονομάζεται Duo, διαθέτει σχεδιασμό τύπου βιβλίου και έχει το μεγαλύτερο μέγεθος που έχει παρουσιάσει ποτέ η σειρά. Με αρχική τιμή 1.999 δολάρια στις ΗΠΑ, η οποία φτάνει έως και τα 3.200 δολάρια, είναι επίσης το ακριβότερο iPhone. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι τιμές ξεκινούν από 1.999 λίρες.

Ο Τέρνους ανέφερε ότι το Duo είναι «εμπνευσμένο από το iPad», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες αναδίπλωσης «ρευστές και απολύτως διαισθητικές».

Το αναδιπλούμενο τηλέφωνο αποτελεί έργο που εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια στο εσωτερικό της Apple. Όταν είναι ξεδιπλωμένο, το νέο Duo θυμίζει ένα μικρό iPad, ενώ όταν διπλώνεται στη μέση αποκτά την εμφάνιση ενός φαρδύτερου iPhone.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Τέρνους δήλωσε ότι η Apple θέλησε να αποφύγει την εμφάνιση και την αίσθηση άλλων αναδιπλούμενων smartphones που κυκλοφορούν στην αγορά. Όπως είπε, τέτοιες συσκευές μοιάζουν «σαν δύο τηλέφωνα κολλημένα μεταξύ τους», με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη οθόνη να μοιάζει πολύ μικρότερη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το Duo αποτέλεσμα «μιας σειράς αξιοσημείωτων καινοτομιών», οι οποίες, σύμφωνα με την Apple, αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία χρήσης ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου.

Ο ρόλος του Τζον Τέρνους στην ανάπτυξη του iPhone Duo

Ο Τέρνους είχε άμεση συμμετοχή στην ανάπτυξη του αναδιπλούμενου iPhone, καθώς για πολλά χρόνια ήταν κορυφαίο στέλεχος στο τμήμα υλικού της Apple, πριν επιλεγεί νωρίτερα φέτος ως διάδοχος του Τιμ Κουκ.

Ο Μπεν Γουντ, επικεφαλής αναλυτής στην εταιρεία ερευνών τεχνολογίας FDM CCS Insight, δήλωσε ότι η προαγωγή του Τέρνους πιθανότατα προγραμματίστηκε ειδικά ώστε να «συμπέσει με αυτό που αναμφισβήτητα θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λανσαρίσματα iPhone εδώ και πολλά χρόνια».

«Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία στην Apple», πρόσθεσε ο Γουντ.

Η Καρολίνα Μιλανέζι, αναλύτρια της Creative Strategies που παρακολούθησε την παρουσίαση της Τετάρτης, δήλωσε ότι η προβολή που δόθηκε στον Τέρνους έκανε να μοιάζει «σχεδόν σαν να ήταν και ο ίδιος προϊόν».

Το στοίχημα της Apple με το αναδιπλούμενο iPhone

Η αλλαγή στον σχεδιασμό του iPhone ενδέχεται να απαντήσει σε μέρος της κριτικής που δέχεται η Apple ότι δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σημαντικό νέο προϊόν ή μια πραγματικά συναρπαστική καινοτομία από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone το 2007.

Ωστόσο, ο Ντιπαντζάν Τσάτερτζι, αναλυτής της Forrester, εκτίμησε ότι το αναδιπλούμενο iPhone κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακριβό προϊόν-σύμβολο μέσα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, προσφέροντας κύρος στους κατόχους του χωρίς να δημιουργήσει ουσιαστική ανάπτυξη.

Μέχρι σήμερα, η υψηλότερη αρχική τιμή για το νεότερο iPhone ήταν τα 900 δολάρια. Η Apple παρουσίασε επίσης την Τετάρτη τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, με αρχικές τιμές στις ΗΠΑ 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα.

Ο Τσάτερτζι ανέφερε ότι το αναδιπλούμενο iPhone θα μπορούσε να έχει την πορεία του ακουστικού Vision Pro της Apple, το οποίο η εταιρεία τιμολόγησε στα 3.699 δολάρια και δεν κατάφερε να γίνει δημοφιλές στους αγοραστές. Από την άλλη, θα μπορούσε να εξελιχθεί στο επόμενο Apple Watch, το οποίο, αν και δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το iPhone, πωλείται σε εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Η πρόκληση της μετάβασης στα αναδιπλούμενα τηλέφωνα

Ένα ακόμη πιθανό εμπόδιο για τις πωλήσεις του νέου σχεδιασμού είναι ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες έχουν συνηθίσει να λειτουργεί το iPhone.

«Τα αναδιπλούμενα είναι ενδιαφέρουσες συσκευές», σημείωσε η Μιλανέζι. Όπως ανέφερε, πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτά, όμως το λογισμικό και η καμπύλη εκμάθησης που απαιτείται για τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό τηλέφωνο σε ένα αναδιπλούμενο αποτελούν πραγματική πρόκληση.

Ο Γουντ σημείωσε ότι τα σημερινά αναδιπλούμενα smartphones εταιρειών όπως η Samsung και η Huawei αντιπροσωπεύουν μόλις το 2% των πωλήσεων smartphones. Ακόμη και αν η έκδοση της Apple αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον και τη ζήτηση, οι πωλήσεις τους εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 4% της συνολικής αγοράς μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις της FDM CCM Insight.

Το iPhone παραμένει το προϊόν με τις υψηλότερες πωλήσεις της Apple και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το μισό των ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας. Τα τελευταία τρίμηνα, η Apple έχει υποστηρίξει ότι η ζήτηση για το iPhone βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από ποτέ, με την πιο πρόσφατη έκδοση της συσκευής να αποτελεί το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα προϊόντος στην ιστορία της εταιρείας.

Η νέα Siri AI στα iPhone 18

Η Apple αποκάλυψε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για την επερχόμενη επανεκκίνηση της βοηθού ήχου και συνομιλίας Siri, την οποία πλέον αποκαλεί Siri AI.

Με αφετηρία το iPhone 18, η Siri AI θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες σε δεδομένα που βρίσκονται στο τηλέφωνο ενός χρήστη, όπως μηνύματα και emails, ώστε να εντοπίζει πληροφορίες, να απαντά σε ερωτήματα και να πραγματοποιεί ενέργειες για λογαριασμό του.

Ορισμένες δυνατότητες της Siri AI θα είναι επίσης διαθέσιμες στο νέο Apple Watch. Μεταξύ αυτών θα είναι η δυνατότητα καταγραφής συνομιλιών και μετατροπής τους σε κείμενο, εφόσον ο κάτοχος ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Ο Τέρνους χαρακτήρισε τις νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στο iPhone έναν «έξυπνο προσωπικό κόμβο» και παραδέχθηκε ότι η Apple θα χρησιμοποιεί «τις πιο ιδιωτικές λεπτομέρειες της καθημερινής σας ζωής».

Ο ίδιος επέμεινε ότι όλα τα δεδομένα θα παραμένουν ιδιωτικά, καθώς οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν συχνά «στη συσκευή», χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων εταιρειών. Όταν απαιτείται η χρήση τρίτου μέρους για κάποια λειτουργία, ο Τέρνους δήλωσε ότι τα δεδομένα θα παραμένουν ιδιωτικά σε απομακρυσμένο διακομιστή ή στο cloud.

«Άλλοι βλέπουν αυτά τα δεδομένα ως κάτι που πρέπει να συλλέγουν και να αποθηκεύουν», δήλωσε ο Τέρνους. «Εδώ, ούτε καν η Apple δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ό,τι είναι δικό σας».