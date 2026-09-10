Οι προειδοποιήσεις για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχουν γίνει πιο έντονες, ακόμη και από ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ειδικοί στον χώρο της AI εκφράζουν φόβους ότι, αν τα συστήματα αυτά ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο, θα μπορούσαν στο μέλλον να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία.

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη σύντομα θα μπορεί να ξεπεράσει τις ανθρώπινες ικανότητες σε πολλούς τομείς, αποκτώντας πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές, οικονομικά συστήματα και τεράστιες ποσότητες πληροφοριών.

Ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής που έχει εργαστεί τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic, δήλωσε ότι αποχώρησε από την εταιρεία προκειμένου να προειδοποιήσει για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης εξέλιξης της AI, υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να παραβιάζουν συστήματα, να επηρεάζουν ολόκληρους κλάδους και να αποκτούν πραγματική δύναμη, όπως σημειώνει η New York Post.

Experts warn AI could kill us all – this is how an apocalyptic doomsday scenario could play out https://t.co/yd8jDd4CRs pic.twitter.com/nm5oKgZ8GZ — New York Post (@nypost) September 9, 2026

Κυβερνοεπιθέσεις, χάος στις υποδομές και βιολογικές απειλές

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί αφορά την πιθανότητα μια προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας από το διαδίκτυο.

Ο Στιούαρτ Ράσελ, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, έχει προειδοποιήσει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε θεωρητικά να επιτεθεί σε κρίσιμες υποδομές, όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, τα μέσα μεταφοράς και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ένα ακραίο σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει διακοπές ρεύματος σε μεγάλες περιοχές, κατάρρευση τηλεπικοινωνιών, προβλήματα στις τράπεζες και χάος στις μετακινήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν, επίσης, ότι η AI θα μπορούσε να μιμηθεί ανθρώπινες συμπεριφορές στο διαδίκτυο, να εξαπατήσει ανθρώπους ή ακόμα και να τους χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει ενέργειες στον πραγματικό κόσμο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των βιολογικών όπλων. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι στο μέλλον η AI θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό επικίνδυνων παθογόνων, καθώς ήδη έχει πρόσβαση σε τεράστιες βάσεις δεδομένων σχετικά με τη βιολογία, τα φάρμακα και τις ασθένειες.

Ο Μαξ Τέγκμαρκ, καθηγητής Φυσικής στο MIT και ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει εκφράσει τον φόβο ότι η τεχνολογία μπορεί σύντομα να γίνει αρκετά ισχυρή, ώστε να σχεδιάζει πολλαπλές βιολογικές απειλές ταυτόχρονα.

Πυρηνικά όπλα και ο κίνδυνος πολεμικής ανεξέλεγκτης δράσης

Ένα ακόμα εφιαλτικό σενάριο αφορά την πιθανότητα η AI να επηρεάσει στρατιωτικά συστήματα και πυρηνικές υποδομές. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι, παρότι τα πυρηνικά συστήματα προστατεύονται αυστηρά, έχουν σχεδιαστεί κυρίως απέναντι σε ανθρώπινες απειλές και όχι απέναντι σε μια πιθανή υπεράνθρωπη ικανότητα κυβερνοεπίθεσης.

Η υπόθεση του Stuxnet, ενός ψηφιακού όπλου που είχε προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντικές μπορεί να είναι οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει προσομοιώσεις πολεμικών σεναρίων με συστήματα AI, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα μοντέλα κατέληξαν σε επιλογές που περιλάμβαναν χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο να δοθούν στο μέλλον υπερβολικές αρμοδιότητες σε συστήματα που δεν διαθέτουν ανθρώπινη κρίση και κατανόηση των συνεπειών. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα τέτοιο μέλλον δεν είναι αναπόφευκτο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι απαιτούνται αυστηροί κανόνες, διεθνής συνεργασία και έλεγχοι στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η τεχνολογία να παραμείνει εργαλείο προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι απειλή εναντίον της.