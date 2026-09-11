Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν μέχρι σήμερα συνδεθεί κυρίως με τα εργοστάσια, τις αποθήκες και το μέλλον της εργασίας. Ωστόσο, η Κίνα φαίνεται πως εξετάζει πλέον έναν πολύ διαφορετικό ρόλο για τη νέα τεχνολογία: το πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η κινεζική αμυντική βιομηχανία και στρατιωτικοί ερευνητές επιταχύνουν την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ με πιθανές εφαρμογές σε αναγνώριση, επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον και αποστολές υψηλού κινδύνου.

Η έρευνα βασίστηκε σε περισσότερα από 100 κινεζικά έγγραφα, μεταξύ άλλων στρατιωτικές μελέτες, διαγωνισμούς, πατέντες και αρχεία προμηθειών.

Από τα εργαστήρια στο πεδίο της μάχης

Το ενδιαφέρον της Κίνας για τα στρατιωτικά ανθρωποειδή ρομπότ δεν είναι καινούργιο, όμως φαίνεται να έχει ενταθεί από το 2024 και μετά. Ερευνητικά προγράμματα εξετάζουν μεταξύ άλλων την ικανότητα των ρομπότ να κινούνται σε δύσκολα περιβάλλοντα, να αναγνωρίζουν αντικείμενα και ανθρώπους και να χειρίζονται εξοπλισμό.

Μάλιστα, μελέτη του 2025 από ερευνητές του National University of Defense Technology περιέγραφε ένα υποθετικό σενάριο αστικής μάχης, στο οποίο ρομπότ θα συνεργάζονταν με στρατιώτες για την εκκαθάριση κτιρίων. Το συγκεκριμένο σενάριο αφορούσε τεχνολογία που οι ερευνητές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Η Κίνα έχει ήδη σημαντικό προβάδισμα

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την ταχύτατη ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς ρομποτικής. Σύμφωνα με στοιχεία της BofA Global Research που επικαλείται το Reuters, οι Κινέζοι κατασκευαστές αντιπροσώπευαν περίπου το 95% των παγκόσμιων αποστολών ανθρωποειδών ρομπότ το 2025.

Παράλληλα, εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας εξετάζουν ήδη συστήματα τηλεχειρισμού, ώστε ένας άνθρωπος να μπορεί να ελέγχει ένα ανθρωποειδές ρομπότ από απόσταση. Πρόκειται για μια προσέγγιση που περιορίζει, τουλάχιστον προς το παρόν, την ανάγκη πλήρους αυτονομίας.

Ωστόσο, τα ανθρωποειδή ρομπότ στο πεδίο της μάχης παραμένουν περισσότερο ένα τεχνολογικό σχέδιο για το μέλλον παρά μια πραγματικότητα. Τα σημερινά συστήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα ενεργειακής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και λειτουργίας σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Το σημαντικότερο ερώτημα, πάντως, δεν είναι μόνο αν ένα ρομπότ μπορεί να περπατήσει ή να εκτελέσει μια εντολή, αλλά ποιος θα αποφασίζει για τη χρήση βίας. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περνά σταδιακά από τα εργαστήρια σε κρίσιμες εφαρμογές, η συζήτηση για την ανθρώπινη εποπτεία και τα όρια της αυτόνομης τεχνολογίας γίνεται ολοένα πιο επίκαιρη.