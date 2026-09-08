Πλυντήρια που αναγνωρίζουν τι βρίσκεται μέσα στον κάδο, φούρνοι που «βλέπουν» το φαγητό και επιλέγουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, πλυντήρια πιάτων με κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ρομπότ καθαρισμού που εξαφανίζονται μέσα στα έπιπλα της κουζίνας.

Από το Βερολίνο, η IFA 2026 έδειξε με σαφήνεια προς τα πού κινούνται οι οικιακές συσκευές: περισσότερη συνδεσιμότητα, αυτοματοποίηση και ουσιαστικότερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Από την κουζίνα και το πλύσιμο μέχρι την καθαριότητα και τη διαχείριση της ενέργειας, οι κατασκευαστές παρουσιάζουν συστήματα που προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις ανάγκες του χρήστη και αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες καθημερινές διαδικασίες.

Το πλυντήριο «διαβάζει» τα ρούχα

Στον τομέα της φροντίδας των ρούχων, η τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζεται πλέον με αισθητήρες και συστήματα αυτόματης δοσολογίας.

Η Miele παρουσίασε την πειραματική πρόταση Cary, δίνοντας μια εικόνα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το πλύσιμο τα επόμενα χρόνια. Οπτικοί αισθητήρες αναγνωρίζουν τον τύπο των υφασμάτων και τα χρώματα, ενώ το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζει τον κύκλο πλύσης στο εκάστοτε φορτίο.

Η προσέγγιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τη Miele, ο συνδυασμός προγραμμάτων, θερμοκρασίας, στροφών, πρόσθετων επιλογών και δοσολογίας σε ένα σύγχρονο πλυντήριο μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες από 1.000.000 διαφορετικές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, η Siemens παρουσίασε το νέο iQ700, ένα πλυντήριο-στεγνωτήριο που συνδυάζει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη σειρά την τεχνολογία αντλίας θερμότητας με λειτουργία 2 σε 1. Η συσκευή μπορεί να πλύνει έως 11 κιλά ρούχων και να στεγνώσει έως 6 κιλά, ενώ διαθέτει το σύστημα i-Dos για αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Series 8 της Bosch, επίσης με τεχνολογία αντλίας θερμότητας. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να προσφέρει έως και 55% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με συμβατικά πλυντήρια-στεγνωτήρια που χρησιμοποιούν τεχνολογία συμπύκνωσης.

Ο φούρνος αναγνωρίζει το φαγητό

Στην κουζίνα, η AI αποκτά πιο συγκεκριμένο ρόλο. Ο φούρνος της Siemens iQ700 χρησιμοποιεί αναγνώριση πιάτων και μπορεί να ταυτοποιήσει αυτόματα περισσότερα από 100 διαφορετικά φαγητά, προτείνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Στη φετινή έκδοση προστέθηκε και η δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών αγαπημένων συνταγών, ώστε ο φούρνος να θυμάται τις παραμέτρους για την επόμενη φορά.

Η Miele προσεγγίζει το ίδιο θέμα μέσω λογισμικού. Ο Culinary Coach στην εφαρμογή της εταιρείας λειτουργεί ως AI cooking assistant: ο χρήστης μπορεί να δώσει πληροφορίες μέσω κειμένου, φωνής ή εικόνας και το σύστημα μεταφράζει μια συνταγή σε κατάλληλες ρυθμίσεις για τον συνδεδεμένο φούρνο.

Το ψυγείο αξιοποιεί καλύτερα κάθε εκατοστό

Η εξέλιξη των οικιακών συσκευών αφορά και τον σχεδιασμό και την καλύτερη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου. Η Siemens παρουσίασε νέα σειρά ελεύθερων ψυγείων, με μοντέλο χωρητικότητας 402 λίτρων, το οποίο προσφέρει 15% περισσότερο ωφέλιμο εσωτερικό χώρο σε σχέση με τον προκάτοχό του, διατηρώντας τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Το σύστημα hyperFresh 0°C έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στη μεγαλύτερη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων, ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Και η Bosch δίνει έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, με νέα ελεύθερα ψυγεία-καταψύκτες και το σύστημα Flex-Door, το οποίο μετατρέπει την πόρτα σε έναν πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο χώρο αποθήκευσης.

Το πλυντήριο πιάτων προσαρμόζει μόνο του το πλύσιμο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της τάσης είναι το Miele G8 Diamond. Η ενσωματωμένη κάμερα και τα μοντέλα αναγνώρισης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εντοπίσουν πόσο γεμάτο είναι το πλυντήριο, αλλά και διαφορετικούς τύπους σκευών.

Στη συνέχεια, το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τη διαδικασία πλύσης, συνδυάζοντας αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού και ελεγχόμενο στέγνωμα με θερμό αέρα. Το G8 Diamond απέσπασε τιμητική διάκριση στα Βραβεία Καινοτομίας της IFA 2026.

Η Bosch προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στον καθαρισμό του δαπέδου με ένα νέο εντοιχιζόμενο ρομπότ σκούπα-σφουγγαρίστρα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ecovacs και απέσπασε τη διάκριση «Καλύτερο στις Οικιακές Συσκευές» στα φετινά Βραβεία Καινοτομίας της IFA.

Ο σταθμός του τοποθετείται κάτω από τον νεροχύτη, ενώ το ίδιο το ρομπότ κρύβεται στη βάση της κουζίνας όταν δεν χρησιμοποιείται. Διαθέτει απευθείας σύνδεση με την παροχή νερού και αναλαμβάνει αυτόματα το άδειασμα της σκόνης, το πλύσιμο και το στέγνωμα των πανιών σφουγγαρίσματος.

Το smart home αποκτά περισσότερη αυτονομία

Αυτό που ενώνει τις παρουσιάσεις όλων των εταιρειών στην IFA 2026 είναι η μετατόπιση από το απλό connectivity προς συσκευές που μπορούν να αντιλαμβάνονται περισσότερα δεδομένα, να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους και να μειώνουν τα βήματα που απαιτούν από τον χρήστη.

AI, κάμερες, αισθητήρες, heat-pump technology, αυτόματη δοσολογία και connected services μπαίνουν πλέον στις πιο καθημερινές λειτουργίες του σπιτιού. Από το πλύσιμο και το μαγείρεμα μέχρι την ψύξη και τον καθαρισμό, η επόμενη γενιά οικιακών συσκευών έχει έναν κοινό στόχο: περισσότερη αυτοματοποίηση, καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και λιγότερες καθημερινές ρυθμίσεις.