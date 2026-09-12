Μπορεί ένα ρομπότ να μαζέψει το τραπέζι μετά το πρωινό, να βάλει τα πιάτα στο πλυντήριο και να τακτοποιήσει αντικείμενα στο ψυγείο και τα ντουλάπια; Η απάντηση είναι πλέον «ναι» -τουλάχιστον σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον επίδειξης.

Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν το έκανε μόνο ένα ρομπότ, αλλά τέσσερα διαφορετικά ρομποτικά συστήματα που συνεργάστηκαν αυτόνομα.

Η εντυπωσιακή επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκαν 15 προηγμένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων ανθρωποειδή, τετράποδα ρομπότ, drones και βιομηχανικά συστήματα. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το euROBIN, το ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα ρομπότ που συνεργάζονται σαν ομάδα

Το πιο εντυπωσιακό σενάριο αφορούσε ένα απολύτως καθημερινό task: το μάζεμα ενός τραπεζιού πρωινού. Τέσσερα ρομπότ ανέλαβαν διαφορετικές ενέργειες, αναγνωρίζοντας αυτόνομα τα αντικείμενα που βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι.

Τα συστήματα μπορούσαν να σηκώσουν πιάτα και άλλα αντικείμενα, να τα τοποθετήσουν στο πλυντήριο πιάτων, να βάλουν προϊόντα στο ψυγείο ή σε ντουλάπια και να πετάξουν τα σκουπίδια. Ανάμεσά τους βρισκόταν και το Rollin’ Justin, το ανθρωποειδές ρομπότ του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR), το οποίο παρουσιάστηκε, επίσης, να εκτελεί αυτόνομα μια καθημερινή εργασία, όπως το πότισμα ενός φυτού.

Το σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο ότι τα ρομπότ μπορούν να χειριστούν αντικείμενα. Είναι ότι μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, να εκτελούν εργασίες και να συνυπάρχουν με άλλα ρομπότ, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους στις κινήσεις των υπόλοιπων.

Από την επίδειξη στην καθημερινότητα

Η συγκεκριμένη παρουσίαση δείχνει προς τα πού κινείται η ρομποτική με τεχνητή νοημοσύνη. Ο στόχος δεν είναι πλέον ένα ρομπότ που απλώς εκτελεί μία προκαθορισμένη κίνηση, αλλά μηχανές που μπορούν να αντιλαμβάνονται ένα σύνθετο περιβάλλον και να αναλαμβάνουν διαφορετικές εργασίες.

Και η Ευρώπη θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Σύμφωνα με το DLR, η AI-based robotics θα μπορούσε μέσα στα επόμενα 10 έως 15 χρόνια να εξελιχθεί σε έναν βιομηχανικό κλάδο συγκρίσιμο σε μέγεθος και σημασία με τη σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία.

Έτσι, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα δούμε ρομπότ να μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, αλλά πόσο σύντομα θα μπορούν να αναλάβουν πραγματικές δουλειές μέσα στο σπίτι, στον χώρο εργασίας και στην πόλη.

*Φωτογραφίες @DLR