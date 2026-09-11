Η XPENG κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον χώρο της ρομποτικής, εξασφαλίζοντας περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη του ανθρωποειδούς ρομπότ IRON.

Η νέα χρηματοδότηση αποτιμά τον κλάδο φυσικής τεχνητής νοημοσύνης της κινεζικής εταιρείας στα 6,3 δισ. δολάρια, αποτελώντας, σύμφωνα με την XPENG, τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση ενός γύρου στον συγκεκριμένο τομέα στην Κίνα.

Επικεφαλής του γύρου είναι η IDG Capital, ενώ συμμετέχουν επίσης η Gaorong Ventures, καθώς και οι τεχνολογικοί κολοσσοί Tencent και Alibaba ως στρατηγικοί επενδυτές. Παρά τη νέα επένδυση, η XPENG θα διατηρήσει τον έλεγχο της ρομποτικής μονάδας, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του ομίλου.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην έρευνα και ανάπτυξη hardware και software, στην εκπαίδευση μοντέλων φυσικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στη δημιουργία υποδομών για μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει εμπορικά τη δραστηριότητά της και εκτός Κίνας.

Το IRON περνά από την επίδειξη στη μαζική παραγωγή

Σύμφωνα με την XPENG, και όσα αναφέρει το ΑΙ News, ο ανθρωποειδής σχεδιασμός του IRON προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από ανθρώπινες δραστηριότητες και αλληλεπίδρασης με χώρους και εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για ανθρώπους. Η εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν συνεχή κύκλο δεδομένων, εκπαίδευσης και εφαρμογών, ώστε το ρομπότ να μπορεί να μαθαίνει και να αναλαμβάνει σταδιακά περισσότερες εργασίες.

Οι επενδυτές θεωρούν ότι το πλεονέκτημα της XPENG δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην εμπειρία της από την αυτοκινητοβιομηχανία, την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ περνούν από τις εντυπωσιακές τεχνολογικές επιδείξεις στην πραγματική εμπορική αξιοποίηση.

Ο CEO της XPENG, He Xiaopeng, υποστηρίζει ότι το IRON συνδυάζει ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και υψηλά πρότυπα ασφάλειας, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο «συνεργάτη» των ανθρώπων στην καθημερινή εργασία και ζωή.

*Εξωτερική φωτογραφία @XPENG