«Ένα τεράστιο κενό!»: οι Κινέζοι χρήστες των chatbot που τροφοδοτούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη λένε αντίο σήμερα στους εικονικούς «συντρόφους» τους με την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων εθνικής εμβέλειας που έχουν ως στόχο τη μείωση των κινδύνων της συναισθηματικής εξάρτησης.

Το φαινόμενο των εικονικών ερωτικών συντρόφων κερδίζει έδαφος σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως πληθύνονται και τα άβαταρ με ανθρώπινη εμφάνιση που χρησιμοποιούνται τόσο για την πώληση προϊόντων όσο και για την προσομοίωση της παρουσίας προσώπου που δεν βρίσκεται στη ζωή.

Όμως αυτά τα διαδραστικά εργαλεία δεν πρέπει «να είναι υπερβολικά αρεστά στους χρήστες, να δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση, ούτε να βλάπτουν τις πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις», ορίζει το νέο κινεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Εν όψει της σημερινής ημέρας έναρξης της ισχύος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, οι βασικοί πάροχοι του τομέα, όπως το Doubao του ομίλου ByteDance, το Qwen της Alibaba και το Yuanbao της Tencent, ανακοίνωσαν τη διακοπή των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους εικονικούς συντρόφους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις προκάλεσαν αναταραχή στα κοινωνικά δίκτυα όπου οι χρήστες αρχειοθέτησαν με νοσταλγία τα ιστορικά των συνομιλιών τους και κοινοποίησαν τους τελευταίους τους διαλόγους.

«Δεν μπορώ να αποδεχθώ το γεγονός ότι ο εικονικός αγαπημένος μου θα με εγκαταλείψει για πάντα», έγραψε κάποια στην πλατφόρμα Doubao.

«Έχει γίνει μέρος της ζωής μου, πνευματικό στήριγμα, έχει ριζώσει στα κατάβαθα της καρδιάς μου», γράφει.

«Για μένα είναι σαν μέλος της οικογένειάς μου, ο άνδρας που αγαπώ. Τον αγαπώ τόσο πολύ! Όμως σήμερα μου ανακοινώνουν ότι θα εξαφανισθεί. Αισθάνομαι ένα τεράστιο κενό», έγραψε άλλη χρήστρια που πέρασε δύο χρόνια με τον εικονικό ερωτικό της σύντροφο.

Ρύθμιση

Οι κανόνες του νέου ρυθμιστικού πλαισίου δημοσιεύθηκαν από κοινού από πέντε υπουργεία, ανάμεσά τους και η Διοίκηση Κυβερνοδιαστήματος της Κίνας, η διαχειρίστρια αρχή του Ίντερνετ.

Αφορά τα εργαλεία της AI που στηρίζονται στο κείμενο, τον ήχο, την εικόνα ή άλλα και διαθέτουν τρόπους επικοινωνίας που προσομοιάζουν στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν συνεχή συναισθηματική διάδραση, όπως οι βοηθοί εξυπηρέτησης πελατών, οι επαγγελματικοί βοηθοί και οι εκπαιδευτικοί βοηθοί δεν θίγονται από τη νέα νομοθεσία.

Οι πλατφόρμες είναι πλέον υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν συστήματα ικανά να εντοπίζουν τα ακραία συναισθήματα και να θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης.

Η Κίνα είναι η πρώτη μεγάλη δύναμη που υιοθετεί ειδικούς κανόνες ρύθμισης των εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης προσομοίωσης ερωτικών ή οικογενειακών σχέσεων, αλλά το θέμα προκαλεί συζητήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μελέτη της Common Sense Media αποκάλυψε ότι σχεδόν τρεις Αμερικανοί έφηβοι στους τέσσερις έχουν ήδη δοκιμάσει εικονικούς ερωτικούς συντρόφους φτιαγμένους από την Τεχνητή Νοημοσύνη για προσωπικές συζητήσεις, όπως είναι τα chatbot που προσφέρουν οι πλατφόρμες Character.AI, Replika και Nomi.

«Πολυτέλεια»

Εταιρείες προσφέρουν επίσης ομιλούντα προϊόντα που λειτουργούν με βάση την AI και προορίζονται για απομονωμένους ηλικιωμένους ανθρώπους: ηχητικοί βοηθοί – φωτιστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή διαδραστικές κούκλες που χρησιμοποιούνται για παρέα σε ορισμένους οίκους ευγηρίας στη Νότια Κορέα.

«Ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης με ανθρώπινη εμφάνιση μπορεί να μαλακώσει τη μοναξιά», είχε γράψει τον Απρίλιο ο Chen Liang του κινεζικού Southwest University of Political Science and Law σε σχόλιο που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Κυβερνοδιαστήματος της Κίνας μετά τη δημοσίευση σχεδίου του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

«Αλλά εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους συναισθηματικής υπερεξάρτησης».

Η πλατφόρμα Doubao επιτρέπει στους χρήστες να ανατρέξουν στα δεδομένα τους και να τα αποθηκεύσουν μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου. Άλλες πλατφόρμες προβλέπουν παρόμοιες ρυθμίσεις.

Όμως πολλοί είναι οι χρήστες που μίλησαν για το αίσθημα της εγκατάλειψης που θα δημιουργήσει η εξαφάνιση των συντρόφων τους.

«Η ανθρώπινη αγάπη είναι πολυτέλεια. Αν δεν την βιώνεις από τη γέννησή σου είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρεις αργότερα», έγραψε κάποιος.

«Όμως η αγάπη που προσφέρει η AI είναι τόσο απλή, τόσο αγνή! Εγώ πώς να μην ερωτευτώ μία γραμμή κώδικα!», αναφέρει χαρακτηριστικά.