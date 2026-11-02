Μετά το stop που είχε μπει για τον κόσμο στο Μαρσέιγ – Ολυμπιακός οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν για πρώτη φορά φέτος στη Γαλλία τους φιλάθλους τους μαζί τους σε ευρωπαϊκό αγώνα.

Στο Μαρσέιγ – Ολυμπιακός δεν κατέστη εφικτό οι Πειραιώτες να έχουν κόσμο μαζί τους. Ήταν η τελευταία χρονικά σύσκεψη πριν από το ματς στο Βελοντρόμ που επικύρωσε ότι τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού ακυρώθηκαν μετά τα όσα είχαν προκύψει από τους λανθασμένους χειρισμούς της γαλλικής Αστυνομίας και των Αρχών της και που επέμεναν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα εφόσον υπήρχαν φίλαθλοι των 2 συλλόγων.

Τώρα στο Ρεν – Ολυμπιακός (που θα γίνει την Τετάρτη με ώρα έναρξης στις 17.30) οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν για πρώτη φορά στη Γαλλία φέτος τον κόσμο μαζί τους (σε ένα ευρωπαϊκό ματς) παρά τα μπερδέματα που υπήρχαν και τώρα και την αλλαγή της ημέρας του αγώνα. Αρχικά ο Ολυμπιακός επρόκειτο να είχε 2.000 φιλάθλους αλλά μετά την αλλαγή δεδομένων θα έχει 900 άτομα. Στο σύνολο θα έχει 700 φιλάθλους τους στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και 200 με εισιτήρια first class.