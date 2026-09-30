Ο Ιλιάν Φιλίποφ, ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα στις επιχειρήσεις και το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Φιλιππούπολη.

Πολύ μεγάλο σοκ για το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας – που παίρνει και διαστάσεις και εκτός της χώρας – καθώς νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε ο πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ (που κατέκτησε το Kύπελλο πριν 2,5 χρόνια) και ιδιοκτήτης της μεταφορικής PIMΚ, Ιλιάν Φιλίποφ. Ένα ιδιαίτερα δυνατό όνομα και στο ποδόσφαιρο αλλά και στις επιχειρήσεις του γειτονικού μας κράτους.

Ο ισχυρός άντρας αυτού του συλλόγου βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09) και σύμφωνα με τα βουλγάρικα ΜΜΕ και τα ρεπορτάζ τους, είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι από αγνώστους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή ο δράστης ή οι δράστες πίσω από αυτό. Εκτός των άλλων ο ίδιος είχε φτιάξει με δικούς του πόρους το γήπεδο της Μπότεφ.