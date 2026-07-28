Νέο κύμα πολιτικών πιέσεων αντιμετωπίζει η FIFA στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τον πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής σχετικά με τις σχέσεις της FIFA με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε σε γνώση του «Athletic», ο Ράσκιν ζητά από τη FIFA να παραδώσει έως τις 9 Αυγούστου 2026 όλα τα έγγραφα και τις επικοινωνίες που αφορούν επαφές με τον Τραμπ, μέλη της κυβέρνησής του, αλλά και τον Όμιλο Τραμπ, εξετάζοντας κατά πόσο υπήρξε αθέμιτη επιρροή στις αποφάσεις της ομοσπονδίας.

Στην επιστολή ζητείται επίσης αναλυτική καταγραφή κάθε παροχής προς τον Αμερικανό Πρόεδρο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του, όπως χρηματικά ποσά, δώρα, βραβεία, δημόσιες εμφανίσεις ή άλλες παροχές, ενώ απαιτείται και η διατήρηση όλων των σχετικών επικοινωνιών, ακόμη και όσων πραγματοποιήθηκαν μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως Signal, WhatsApp, Telegram, X και Truth Social.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της FIFA απένειμε στον Τραμπ το νεοσύστατο FIFA Peace Prize, μετέφερε γραφεία της ομοσπονδίας στον Trump Tower και άλλαξε τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης του Μουντιάλ, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά στο Kennedy Center της Ουάσιγκτον.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε και η παρέμβαση του Τραμπ για την τιμωρία του Αμερικανού διεθνούς Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ινφαντίνο ζητώντας επανεξέταση της ποινής του ποδοσφαιριστή, με τη FIFA να ανακοινώνει τελικά ότι ο παίκτης θα μπορούσε να αγωνιστεί, επιμένοντας πάντως ότι η απόφαση ελήφθη ανεξάρτητα.

Παράλληλα, η επιστολή του Ράσκιν θέτει ερωτήματα και για την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης να εγκαταλείψει ορισμένες διώξεις που σχετίζονταν με το πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς της FIFA, αφήνοντας αιχμές ότι η ευνοϊκή στάση της ομοσπονδίας απέναντι στον Τραμπ ενδέχεται να συνέβαλε σε ευνοϊκή μεταχείριση.

Επιπλέον, στο στόχαστρο βρίσκεται και η πολιτική διάθεσης εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ράσκιν υποστηρίζει ότι η FIFA προχώρησε σε πρακτικές δυναμικής τιμολόγησης και υπερβολικών αυξήσεων στις τιμές, οι οποίες ήδη ερευνώνται από εισαγγελικές αρχές σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες, κάνοντας λόγο για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Αν και οι Δημοκρατικοί δεν διαθέτουν σήμερα την πλειοψηφία ώστε να υποχρεώσουν τον Ινφαντίνο να καταθέσει, η κίνηση θεωρείται προειδοποιητική για το επίπεδο ελέγχου που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η FIFA σε περίπτωση που το κόμμα ανακτήσει τον έλεγχο της Βουλής μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.