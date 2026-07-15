Η εντυπωσιακή πορεία του Έρλινγκ Χάαλαντ στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ενθουσίασε μόνο τους φιλάθλους, αλλά επηρέασε ακόμη και τις επιλογές χιλιάδων γονιών στο Περού, όπου εκατοντάδες νεογέννητα βαφτίστηκαν προς τιμήν του Νορβηγού επιθετικού.

Η επιρροή του Έρλινγκ Χάαλαντ ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Pubity, το Περού είναι πλέον η χώρα με τα περισσότερα μωρά που έχουν πάρει το όνομα του Νορβηγού επιθετικού.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 500 νεογέννητα έχουν λάβει το όνομα του σταρ της Νορβηγίας. Από αυτά, τουλάχιστον 468 έχουν καταχωρηθεί με το επώνυμο «Haaland», ενώ 91 φέρουν ολόκληρο το όνομα «Erling Haaland».

Το φαινόμενο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς το Περού απέχει περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα από τη Νορβηγία. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του Χάαλαντ στο Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται πως άφησαν τόσο ισχυρό αποτύπωμα, ώστε πολλοί γονείς αποφάσισαν να τιμήσουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή δίνοντας το όνομά του στα παιδιά τους.

Η Νορβηγία ολοκλήρωσε την πορεία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε με 2-1 από την Αγγλία. Νωρίτερα, πάντως, είχε πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά, αποκλείοντας τη Βραζιλία και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της με ηγέτη τον Χάαλαντ.