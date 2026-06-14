Νέες αντιδράσεις προκάλεσε η απώλεια του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού στους τελικούς της Basket League.

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ πήρε θέση μέσω Instagram, εκφράζοντας την οργή της για όσα θεωρεί ότι συνέβησαν στη σειρά των τελικών και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Στην ανάρτησή της έκανε λόγο για «ολοκληρωτική ληστεία», ενώ υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε δίκαιη ευκαιρία απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Η σύζυγος του παίκτη των «πρασίνων» ανέφερε ότι όταν μετακόμισε στην Ελλάδα με τα παιδιά της, φίλαθλοι την είχαν προειδοποιήσει για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ και για όσα καταλογίζουν στον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Όπως έγραψε, τότε δεν γνώριζε αρκετά, όμως πλέον, ζώντας από κοντά την πραγματικότητα, θεωρεί ότι καταλαβαίνει τι εννοούσαν.

«Ως Αμερικανίδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι λυπάται τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που, όπως υποστήριξε, βιώνουν αυτή την κατάσταση για χρόνια.

Σκληρές αιχμές για τους τελικούς

Στο μήνυμά της, η σύζυγος του Γκραντ υποστήριξε ότι απέναντι στον Ολυμπιακό «ποτέ δεν υπάρχει δίκαιη ευκαιρία», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη διαιτησία και το περιβάλλον των τελικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «όλοι λίγο-πολύ ξέραμε πώς θα κατέληγε», δείχνοντας την έντονη απογοήτευσή της για την έκβαση της σειράς.

Η ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια του κλίματος έντασης που υπάρχει στον Παναθηναϊκό για τη διαιτησία των τελικών, με τους «πράσινους» να έχουν εκφράσει έντονα παράπονα μετά την ολοκλήρωση της σειράς.

«Οι άνθρωποι του μπάσκετ ξέρουν»

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της ανάρτησης ήταν η αναφορά της στο τρόπαιο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ υποστήριξε ότι όσοι γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ και το σέβονται, δεν χάρηκαν πραγματικά με την κατάκτηση του τίτλου.

«Γιατί μέσα τους ξέρουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε άμεσα συζητήσεις στα social media, καθώς έγινε σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη μετά τους τελικούς.