Ολοκληρώθηκε και το Game 3 των τελικών του NBA, με τους Σπερς να επικρατούν στο Madison Square Garden και να μειώνουν τη σειρά απέναντι στους Νικς σε 2-1. Περισσότερο από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, ωστόσο, συζήτηση προκάλεσε το κόστος παρακολούθησης της αναμέτρησης, καθώς το φθηνότερο εισιτήριο ξεπερνούσε τα 8.000 δολάρια, καταδεικνύοντας την εκτόξευση των τιμών στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Παράλληλα, το παιχνίδι είχε και έντονη πολιτική παρουσία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου, γεγονός που συνοδεύτηκε από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έντονες αντιδράσεις από μερίδα των φιλάθλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών, ενώ τοποθετήθηκε και για το υψηλό κόστος των εισιτηρίων, σχολιάζοντας με χαρακτηριστική άνεση το επίπεδο των τιμών. «Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην TV. Έτσι πάει η ζωή» τόνισε.