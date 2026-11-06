Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της Πορτογαλίας. Η προσφορά του στο ποδόσφαιρο, τα επιτεύγματά του με την Εθνική ομάδα και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητά του έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια του αθλητισμού.

Μετά την απόφασή του να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του, έπειτα από 234 συμμετοχές και 146 γκολ, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: θα πρέπει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής να φορέσει ξανά τη φανέλα με το Νο7 της Πορτογαλίας;

Ο 41χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 2003 φορώντας το Νο16, ενώ από το 2008 καθιέρωσε το Νο7 ως το προσωπικό του σήμα κατατεθέν. Με αυτή τη φανέλα κατέκτησε το Euro 2016 και δύο Nations League, ενώ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, μάλιστα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη φανέλα που τον συνόδευσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες:

«Αγαπητή Πορτογαλία, ήρθε η ημέρα να παραδώσω το Νο7 της Εθνικής μας ομάδας. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι ανήκε αποκλειστικά σε εμένα. Ωστόσο, για 23 χρόνια είχα το προνόμιο και την ευθύνη να το φοράω, να το υπερασπίζομαι και να το μεταφέρω μαζί μου σε γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ήρθε η στιγμή να το παραδώσω στην επόμενη γενιά».

Γιατί δεν μπορεί να αποσυρθεί το Νο7

Η απόσυρση μιας φανέλας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να αποδώσει ένας σύλλογος σε έναν ποδοσφαιριστή. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει την προσφορά του και διασφαλίζει ότι κανένας άλλος αθλητής δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά τον συγκεκριμένο αριθμό.

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα αμερικανικά πρωταθλήματα, κυρίως στο NBA, στο WNBA και στο MLB.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, του οποίου το Νο13 έχει αποσυρθεί από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τους Φιλαδέλφεια 76ερς και τους Λος Άντζελες Λέικερς. Αντίστοιχα, οι Λέικερς έχουν αποσύρει τόσο το Νο8 όσο και το Νο24 προς τιμήν του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ.

Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις αθλητών των οποίων οι αριθμοί έχουν αποσυρθεί από ολόκληρες λίγκες. Το Νο6 του Μπιλ Ράσελ στο NBA, το Νο42 του Τζάκι Ρόμπινσον στο MLB και το Νο99 του Γουέιν Γκρέτσκι στο NHL αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Στο ποδόσφαιρο η συγκεκριμένη πρακτική είναι αρκετά πιο περιορισμένη. Η Λίβερπουλ απέσυρε το Νο20 προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα μετά τον τραγικό θάνατό του το 2025, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί για τον Γιόχαν Κρόιφ (Νο14 στον Άγιαξ), τον Πάολο Μαλντίνι (Νο3 στη Μίλαν) και τον Φράνκο Μπαρέζι (Νο6 στη Μίλαν).

Ωστόσο, στην περίπτωση των εθνικών ομάδων υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός.

Ο κανονισμός της FIFA που αλλάζει τα δεδομένα

Παρά την ιστορική σημασία που έχει αποκτήσει το Νο7 για την Πορτογαλία, οι κανονισμοί της FIFA δεν επιτρέπουν την οριστική απόσυρση αριθμών στις διοργανώσεις της.

Στα τουρνουά της FIFA και των συνομοσπονδιών της, οι εθνικές ομάδες υποχρεούνται να δηλώνουν συνεχόμενους αριθμούς για όλους τους ποδοσφαιριστές της αποστολής τους.

Για παράδειγμα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου οι αποστολές αποτελούνταν από 26 παίκτες, οι αριθμοί έπρεπε να καλύπτουν ολόκληρη την ακολουθία από το Νο1 έως το Νο26.

Επομένως, ακόμη κι αν η Πορτογαλία ήθελε να τιμήσει τον Ρονάλντο αποσύροντας οριστικά το Νο7, δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει την απόφαση σε διοργανώσεις υπό την αιγίδα της FIFA και της UEFA.

Το προηγούμενο της Αργεντινής με τον Μαραντόνα

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εθνική ομάδα επιχείρησε να αποσύρει έναν αριθμό προς τιμήν ενός θρυλικού ποδοσφαιριστή.

Η Αργεντινή είχε ζητήσει από τη FIFA να αποσύρει το Νο10 προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα, μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Το αίτημα υποβλήθηκε ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, αλλά απορρίφθηκε.

Έτσι, το ιστορικό Νο10 χρησιμοποιήθηκε τελικά από τον Αριέλ Ορτέγκα στη διοργάνωση της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Σε επίπεδο συλλόγων, πάντως, η Νάπολι είχε τη δυνατότητα να αποσύρει τη φανέλα με το συγκεκριμένο νούμερο προς τιμήν του Μαραντόνα.

Ποιος φόρεσε το Νο7 πριν και μετά τον Ρονάλντο;

Η ιστορία του Νο7 στην Πορτογαλία δεν ξεκίνησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πριν από εκείνον, τη συγκεκριμένη φανέλα φορούσε ένας ακόμη σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Λουίς Φίγκο, ο οποίος αποχώρησε από την Εθνική το 2006.

Μάλιστα, όταν ο Φίγκο αγωνιζόταν στην ίδια ομάδα με τον νεαρό τότε Ρονάλντο, εκείνος φορούσε το Νο17.

Στη συνέχεια, αρκετοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Νάνι και ο Ρικάρντο Κουαρέσμα, χρησιμοποίησαν το Νο7 σε περιόδους απουσίας του CR7.

Μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας τον Σεπτέμβριο, τη φανέλα με το Νο7 φόρεσε ο Ραφαέλ Λεάο στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας στο Nations League, απέναντι στη Δανία και τη Νορβηγία.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιος θα αναλάβει πλέον να συνεχίσει την ιστορία αυτού του αριθμού.

Η Αργεντινή θεωρούσε κάποτε ότι ο Μαραντόνα θα ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που θα φορούσε ποτέ το Νο10, μέχρι να εμφανιστεί ο Λιονέλ Μέσι. Αντίστοιχα, ο Ρονάλντο διαδέχθηκε έναν ακόμη σπουδαίο παίκτη, τον Φίγκο, στη φανέλα με το Νο7.