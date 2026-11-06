Με σταθερή εμφάνιση και χωρίς να αφήσει πολλά περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της, η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς με 6-2, 6-3, σε μόλις 86 λεπτά αγώνα, συνεχίζοντας με ιδανικό τρόπο την παρουσία της στο τελευταίο τουρνουά της φετινής σεζόν.\n\n\n\nΗ 31χρονη Ελληνίδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά, επέβαλε τον ρυθμό της και δεν επέτρεψε στη 32χρονη αντίπαλό της να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Με δύο κερδισμένα σετ, η Σάκκαρη σφράγισε την πρόκριση στην τετράδα και πλέον βρίσκεται δύο νίκες μακριά από την κατάκτηση του τροπαίου.\n\n\n\nΤο επόμενο εμπόδιο και ο τρίτος ημιτελικός του 2026\n\n\n\nΣτην τετράδα της διοργάνωσης η Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (7/11), περίπου στις 10:00 ώρα Ελλάδας, τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αλεξάντρα Εάλα (Νο.17) και την Κροάτισσα Αντονία Ρούζιτς (Νο.81).\n\n\n\nΗ πρόκριση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για τη Σάκκαρη, καθώς αποτελεί τον τρίτο ημιτελικό της μέσα στο 2026. Είχαν προηγηθεί η νίκη της επί της Αλίνα Κορνέεβα τον Ιούλιο, στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας, αλλά και η ήττα της από την Καρολίνα Μούχοβα τον Φεβρουάριο, στο WTA 1000 της Ντόχα.\n\n\n\nΣτον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Σαββάτου (7/11, 08:00), η 26χρονη Αμερικανίδα Κλερ Λιού (Νο.102) θα αντιμετωπίσει τη Ζεϊνέπ Σονμέζ, την οποία απέκλεισε με 6-1, 6-4, εξασφαλίζοντας τη δική της θέση στην τετράδα.