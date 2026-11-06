Χωρίς τη συμπαράσταση των φιλάθλων του θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ηρακλή, καθώς η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στο Καυτανζόγλειο για την αναμέτρηση της Κυριακής (08/11, 17:30) απορρίφθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Παρά τη θετική διάθεση που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, η τελική εισήγηση των Αρχών ήταν αρνητική. Μάλιστα, οι οργανωμένοι φίλαθλοι των δύο ομάδων, όπως και οι διοικήσεις των συλλόγων, είχαν συμφωνήσει να υπάρξει αμοιβαία μετακίνηση οπαδών στα δύο παιχνίδια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει αίτημα για τη διάθεση 1.000 έως 1.500 εισιτηρίων στους φιλάθλους του, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η στάση της Αστυνομίας δεν επέτρεψε να προχωρήσει το συγκεκριμένο σχέδιο.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η αρνητική εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. συνδέεται κυρίως με την κατάσταση των εγκαταστάσεων του Καυτανζογλείου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, προβληματισμό προκαλούν η υφιστάμενη κατάσταση του γηπέδου, οι ελλείψεις στις υποδομές, αλλά και οι περιορισμένες δυνατότητες στάθμευσης.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση δεν φαίνεται να αφορά αποκλειστικά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια ζητήματα αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά την παρουσία οργανωμένων φιλοξενούμενων οπαδών στα εντός έδρας παιχνίδια του Ηρακλή.