Οι έντονες αντιδράσεις του Λουτσιάνο Σπαλέτι προς τους ποδοσφαιριστές του έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των τελευταίων αγώνων της Γιουβέντους. Ο Ιταλός προπονητής απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και πειθαρχία από τους παίκτες του και η αναμέτρηση με την Άλκμααρ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η οργή του επικεντρώθηκε στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας στα τελευταία λεπτά, όταν δύο διαδοχικά λάθη λίγο έλειψαν να ανατρέψουν τα δεδομένα ενός αγώνα που έμοιαζε ήδη τελειωμένος.

Η Γιουβέντους είχε τον έλεγχο, όμως η χαλάρωση στο φινάλε έδωσε δικαιώματα στους Ολλανδούς. Αρχικά, ο Κέλι έχασε την κατοχή σε επικίνδυνο σημείο, επιτρέποντας στην Άλκμααρ να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Η αμυντική γραμμή των «μπιανκονέρι» αιφνιδιάστηκε από την κίνηση του Μέρντινκ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και μείωσε σε 2-1.

Λίγο αργότερα, ήταν η σειρά του Καμπάλ να βρεθεί εκτός θέσης, αφήνοντας χώρο για νέα επικίνδυνη επίθεση των γηπεδούχων. Η φάση κατέληξε σε γκολ ισοφάρισης, το οποίο τελικά ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το ξέσπασμα στον Καμπάλ μπροστά στις κάμερες

Τα δύο περιστατικά ήταν αρκετά για να προκαλέσουν την έντονη αντίδραση του Σπαλέτι. Ο προπονητής της Γιουβέντους πλησίασε τον Κολομβιανό αμυντικό και του έκανε έντονες παρατηρήσεις, με τις τηλεοπτικές κάμερες να καταγράφουν τον διάλογό τους.

Σύμφωνα με όσα αποτυπώθηκαν στην ανάγνωση των χειλιών του Ιταλού τεχνικού, εκείνος ακούγεται να λέει στον ποδοσφαιριστή: «Θα σου ρίξω μπουνιά…».

Ο Καμπάλ άκουσε τις παρατηρήσεις του προπονητή του, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες ετοιμάζονταν να συνεχίσουν το παιχνίδι. Η ένταση δεν πήρε περαιτέρω διαστάσεις και η Γιουβέντους κατάφερε τελικά να διατηρήσει το προβάδισμά της, παίρνοντας ακόμη τρεις βαθμούς και κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Το μήνυμα του Σπαλέτι για τα αμυντικά λάθη

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Σπαλέτι δεν θέλησε να σχολιάσει ευθέως το περιστατικό με τον Καμπάλ. Επέλεξε, ωστόσο, να αναφερθεί εκτενώς στα προβλήματα συγκέντρωσης και κυρίως στην αδυναμία των ποδοσφαιριστών του να παίρνουν άμεσα αποφάσεις μέσα στο γήπεδο.

«Αυτό που με πείθει περισσότερο στη Γιουβέντους είναι όταν βλέπω τους παίκτες να έχουν τη σωστή νοοτροπία. Αυτό που με ανησυχεί είναι όταν δεχόμαστε ένα γκολ και μετά αρχίζουν οι ερωτήσεις: “Γιατί δεν έρχεται ο άλλος;” ή “Τον έχω αναλάβει, αλλά ποιος είναι ο δικός μου; Αυτός είναι δικός σου, αυτός δικός μου”», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις συνέπειες αυτής της αναποφασιστικότητας, εξηγώντας πως οι αντίπαλοι βρίσκουν τον χώρο να κινηθούν και να εκμεταλλευτούν τα αμυντικά κενά.

«Οι αντίπαλοι κινούνται, βρίσκουν χώρους και σε χτυπούν με την μπάλα πίσω από την πλάτη σου, με αποτέλεσμα να δέχεσαι γκολ εξαιτίας μιας απόφασης που δεν πήρες. Οι αποφάσεις που δεν παίρνονται είναι χειρότερες από τις λανθασμένες αποφάσεις. Γιατί, αν αποφασίσεις και κάνεις κάτι λάθος, το κόστος είναι μικρότερο από το να μην αποφασίσεις καθόλου. Αυτή είναι η χειρότερη από όλες τις αποφάσεις», κατέληξε ο προπονητής της Γιουβέντους.