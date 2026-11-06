Ο Στέφαν Ορτέγκα εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας σε κάθε παιχνίδι την αξία του κάτω από τα δοκάρια. Η εμφάνισή του απέναντι στη Ρεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο Γερμανός συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους ποδοσφαιριστές της αναμέτρησης, σύμφωνα με πλατφόρμες αξιολόγησης και μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι πραγματοποίησε τέσσερις σημαντικές αποκρούσεις, με δύο από αυτές να ξεχωρίζουν. Αρχικά, σταμάτησε την προσπάθεια του Αλ Ταμάρι στο 30ό λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις, στο 91′, είπε «όχι» και στο σουτ του Ρονζιέ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία των Πειραιωτών.

Η σταθερότητά του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, με τον έμπειρο γκολκίπερ να συγκαταλέγεται ήδη στους τερματοφύλακες που ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους.

Το εντυπωσιακό σερί των 340 λεπτών

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την προσφορά του Ορτέγκα. Ο Γερμανός έχει συμπληρώσει 340 λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ στο φετινό Europa League, έχοντας μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του μόλις μία φορά.

Αυτό συνέβη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, απέναντι στη Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όταν ο Σμιτ σκόραρε στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη του Ολυμπιακού με 2-1.

Έκτοτε, ο Ορτέγκα δεν έχει δεχθεί άλλο τέρμα. Κράτησε το μηδέν για τα υπόλοιπα 70 λεπτά απέναντι στους Πολωνούς, για ολόκληρο το 90λεπτο με τη Μαρσέιγ (1-0), για ακόμη 90 λεπτά κόντρα στη Σπάρτα Πράγας και για άλλα 90 απέναντι στη Ρεν.

Στο στόχαστρο το ρεκόρ του Τζολάκη

Πλέον, ο Γερμανός έχει μπροστά του μια ξεχωριστή πρόκληση, καθώς πλησιάζει το ευρωπαϊκό ρεκόρ του Κωνσταντή Τζολάκη με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε καταγράψει πριν από δύο χρόνια 386 συνεχόμενα λεπτά χωρίς να παραβιαστεί η εστία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ορτέγκα βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 46 λεπτών από την ισοφάριση της συγκεκριμένης επίδοσης.

Οι αριθμοί που αποδεικνύουν την αξία του

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η συνολική στατιστική παρουσία του Γερμανού στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase.

Σε 360 λεπτά συμμετοχής, ο Ορτέγκα έχει καταγράψει 12 σημαντικές αποκρούσεις, εκ των οποίων οι οκτώ προήλθαν από προσπάθειες αντιπάλων μέσα από την περιοχή. Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια, έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ, ενώ η επίδοσή του στα τέρματα που έχει αποτρέψει (goals prevented) βρίσκεται στο 2,33.