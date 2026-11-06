Η ένταση στο εσωτερικό της Ferrari, μετά την επίμαχη μονομαχία των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix του Μεξικού, δεν λέει να κοπάσει. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε στην πίστα του Ιντερλάγκος και, αντί να ρίξει τους τόνους, επανήλθε με νέες τοποθετήσεις, δείχνοντας πως η δυσαρέσκειά του παραμένει έντονη.

Ο Χάμιλτον δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, ενώ προχώρησε σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να συζητηθεί, καθώς παραδέχθηκε ανοιχτά ότι θεωρεί πως ο Λεκλέρ αντιμετωπίζει διαφορετικά τον ίδιο σε σχέση με άλλους αντιπάλους του. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επιλογή του να εκφράζει δημόσια όσα αισθάνεται, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αλλάξει στάση.

«Ναι, είναι πιο επιθετικός απέναντί μου»

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή των δηλώσεών του ήρθε όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι ο Μονεγάσκος οδηγεί πιο επιθετικά απέναντί του σε σύγκριση με άλλους πιλότους. Η απάντηση του Βρετανού ήταν ξεκάθαρη: «Ναι».

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τη μονομαχία του Λεκλέρ με τον Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά στη συμπεριφορά του συναθλητή του.

«Είδα αυτό που είδατε όλοι σας. Στη Σιγκαπούρη ήταν πλήρως στην εσωτερική της πρώτης στροφής, είχε κερδίσει την πρωτοπορία και τελικά επέλεξε να υποχωρήσει. Ήταν σίγουρα διαφορετικό σε σχέση με το Μεξικό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αν κοιτάξετε, όμως, τους teammates του, το ίδιο συνέβαινε με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και το ίδιο με τον Κάρλος Σάινθ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Χάμιλτον αναγνώρισε ότι ο Λεκλέρ έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Ferrari, έχοντας συμπληρώσει ήδη οκτώ χρόνια παρουσίας στην ιταλική ομάδα και μετρώντας εννέα νίκες με τα χρώματά της.

«Ο Σαρλ βρίσκεται εδώ πολλά χρόνια. Είναι στην όγδοη χρονιά του, έχει εννέα νίκες με την ομάδα και είναι βαθιά ενσωματωμένος σε αυτή. Ήξερα ότι αυτό θα ήταν πάντα μια πρόκληση για εμένα όταν ήρθα στη Ferrari. Το σεβόμουν πάντοτε και έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να χτίσω μια καλή σχέση μαζί του, να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, να έχουμε αρμονία και να συνεργαζόμαστε».

«Δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθώ επειδή είμαι αυθεντικός»

Ο Βρετανός δεν άφησε αναπάντητη ούτε την κριτική που δέχθηκε για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε μετά το Grand Prix του Μεξικού. Απέρριψε την άποψη ότι οι δηλώσεις του αποτελούν προϊόν επικοινωνιακού σχεδιασμού, εξηγώντας πως εκφράζει αυθόρμητα τα συναισθήματά του.

«Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά πώς αισθάνεται ο καθένας για όσα έχω πει. Δεν κρύβω τα συναισθήματά μου και λέω αυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Είδα κάποιον να υποστηρίζει ότι όσα λέω είναι υπολογισμένα και θέλω να αντικρούσω αυτή την άποψη. Όταν βρίσκεσαι στον αγώνα, οι παλμοί σου είναι στους 170. Οδηγείς με περισσότερα από 300 χλμ/ώρα. Δεν έχεις χρόνο να υπολογίσεις τι θα πεις και να σκεφτείς τι θα γράψουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν έχει μετανιώσει για κάποιες από τις τοποθετήσεις του, ήταν κατηγορηματικός, στέλνοντας το δικό του μήνυμα τόσο προς την ομάδα όσο και προς όσους τον επικρίνουν.

«Φυσικά, υπάρχουν φορές που λες πράγματα και μπορεί να τα μετανιώσεις αργότερα. Εγώ όμως δεν μετανιώνω. Δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθώ επειδή είμαι αυθεντικός και ειλικρινής. Δεν πρόκειται να σωπάσω. Δεν έχω σωπάσει ποτέ. Κανείς στην ομάδα δεν μου έχει ζητήσει να μη μιλάω και έτσι έχουν τα πράγματα».

Δεν έχει γίνει ακόμη η συζήτηση με Λεκλέρ και Βασέρ

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις, η ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στους δύο οδηγούς και τον επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Ο τελευταίος επέστρεψε στο Μαρανέλο μετά το Μεξικό, ενώ ο Λεκλέρ πέρασε χρόνο με την οικογένειά του.

Ο Χάμιλτον, πάντως, ξεκαθάρισε ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και πως η ομάδα θα πρέπει να συζητήσει όσα συνέβησαν, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

«Ήμουν απογοητευμένος και εξακολουθώ να είμαι. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις και θα πραγματοποιηθούν όταν υπάρξει χρόνος. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε για την ομάδα. Πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποί μας έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά με τις αναβαθμίσεις φέτος, δουλεύοντας ασταμάτητα για να καλύψουν τη διαφορά, δεδομένου του μειονεκτήματός μας στην ισχύ».

«Ήρθα στη Ferrari για να κερδίσω»

Κλείνοντας, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του στη Ferrari. Παραδέχθηκε ότι η παρουσία του φέρνει αυξημένες απαιτήσεις και πίεση στο εσωτερικό της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως δεν σκοπεύει να περιορίσει τις διεκδικήσεις του.

«Είμαι πολύ ευθύς και πιέζω συνεχώς για αλλαγές. Θα συνεχίσω να πιέζω για ακόμη περισσότερες. Ήρθα εδώ για να κερδίσω και, για να μπορέσεις να κερδίσεις, πρέπει να συνεργάζεσαι με όλους γύρω σου. Όλοι μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να γίνουμε καλύτεροι. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά».