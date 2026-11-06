Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των ομίλων του Nations League ξεκίνησε, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει τις επιλογές του για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Σερβία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 16/11, θα υποδεχθεί τη Σερβία στον Βόλο. Στόχος είναι να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο την παρουσία του στη διοργάνωση, έπειτα από την εξαιρετική πορεία που πραγματοποίησε στον όμιλο.

Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού ξεχωρίζει η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη κλήση του Ηλία Κουτσουπιά. Ο νεαρός μέσος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στην Άντερλεχτ και επιβραβεύεται για την αγωνιστική του παρουσία με την πρώτη συμμετοχή του στις επιλογές της Εθνικής.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Κουτσουπιάς, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.