Την πρώτη του ιδιαίτερη στιγμή με τη φανέλα της Ντόρτμουντ έζησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τη γερμανική ομάδα, εκφράζοντας την ανακούφιση και τη χαρά του για το επίτευγμά του.

Η Ντόρτμουντ πανηγύρισε την τρίτη νίκη της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 2-1 της Μπέτις. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν βρισκόταν στην αρχική ενδεκάδα, ωστόσο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον τραυματία Γκιρασί.

Μάλιστα, η είσοδός του στην αναμέτρηση παραλίγο να καθυστερήσει, καθώς τη στιγμή που ο προπονητής Νίκο Κόβατς τον αναζητούσε για να τον περάσει στο παιχνίδι, εκείνος βρισκόταν στην τουαλέτα!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Καρέτσας αναφέρθηκε τόσο στην ανταπόκριση των φιλάθλων στις προσπάθειές του όσο και στα συναισθήματα που του προκάλεσε το πρώτο του γκολ με τους Βεστφαλούς.

«Όταν ακούς από τον κόσμο να σε αποθεώνει για μία ενέργεια είναι πολύ ωραίο. Πληρώνουν εισιτήρια για να έρθουν να δουν και όμορφο ποδόσφαιρο εκτός από νίκες. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούν να το διασκεδάσουν κιόλας.

Όσο για τον πανηγυρισμό μου; Ήταν το πρώτο μου γκολ. Πάντα περιμένεις για να έρθει το πρώτο σου τέρμα. Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.