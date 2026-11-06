Η Φερεντσβάρος εξελίσσεται σε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν, μετρώντας δέκα νίκες σε δώδεκα αγώνες, επίδοση που δεν έχει πετύχει καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη!

Με το απόλυτο των τεσσάρων νικών στη League Phase του Europa League και το σπουδαίο αποψινό διπλό στο Μιλάνο απέναντι στη Μίλαν, η ουγγρική ομάδα έχει μειώσει στους πέντε βαθμούς τη διαφορά από τον Ολυμπιακό στον ευρωπαϊκό συντελεστή. Η παρουσία της στην κορυφή της διοργάνωσης την καθιστά πλέον έναν απρόσμενο ανταγωνιστή στη μάχη για το περίφημο rebalancing, που μπορεί να εξασφαλίσει στους πρωταθλητές απευθείας συμμετοχή στη League Phase του επόμενου Champions League.

Ακόμη πιο κοντά στον Ολυμπιακό βρίσκονται η Σαχτάρ, με διαφορά μίας νίκης, και η Μπόντο Γκλιμτ, που απέχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Ωστόσο, αμφότερες συμμετέχουν στο Champions League, όπου τα περιθώρια συγκέντρωσης επιπλέον βαθμών είναι σαφώς πιο περιορισμένα σε σχέση με εκείνα που έχει η Φερεντσβάρος στο Europa League.

Με τα σημερινά δεδομένα, εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βρίσκεται εκτός απροόπτου απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League. Η Φερεντσβάρος, η οποία αυτή τη στιγμή είναι τρίτη στο ουγγρικό πρωτάθλημα, δημιουργεί ωστόσο νέα δεδομένα, καθώς απειλεί τον ευρωπαϊκό συντελεστή των «ερυθρόλευκων».

Άλλωστε, ο Ολυμπιακός διαθέτει αυτή τη στιγμή τον υψηλότερο συντελεστή μεταξύ όλων των ομάδων από τις χώρες των οποίων ο πρωταθλητής θα χρειαστεί να συμμετάσχει στα προκριματικά της επόμενης διοργάνωσης.

Υπάρχει, όμως, και μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες. Εάν καταφέρουν να νικήσουν τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League, θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τον ιταλικό σύλλογο στον ευρωπαϊκό συντελεστή. Μάλιστα, είναι πιθανό να προσπεράσουν και τις Νάπολι και Φερεντσβάρος, αποκτώντας σοβαρές πιθανότητες εισόδου στο ευρωπαϊκό top-25, ακριβώς πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.