Το Μαϊάμι δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη νίκη του απέναντι στους Κλίπερς, γνωρίζοντας την ήττα με 120-100 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Οι γηπεδούχοι επιβεβαίωσαν την εξαιρετική αγωνιστική τους κατάσταση, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε θετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 20 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για τους Χιτ, ο Ντέιβιον Μίτσελ σημείωσε 22 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης αποδείχθηκε η τρίτη περίοδος, όταν οι Γουόριορς πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους 26-9, αποκτώντας σημαντική διαφορά στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν αποτελεσματικά και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Στεφ Κάρι, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους σε μόλις 28 λεπτά, ευστοχώντας σε έξι από τα 13 τρίποντα που επιχείρησε. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Γιάξελ Λάντεμποργκ με 17 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν μοίρασε 11 ασίστ, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στο Γκόλντεν Στέιτ ως αντίπαλος. Ο πρώην συμπαίκτης του Κάρι αποθεώθηκε από τους φιλάθλους πριν από την έναρξη του αγώνα και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 11 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-29, 53-53, 91-76, 120-100.