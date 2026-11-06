Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο Conference League, καθώς μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές της League Phase και βρίσκεται σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι», μετά τη νίκη με 3-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, έχουν φτάσει τους 9 βαθμούς και βλέπουν τις πιθανότητές τους για παρουσία στην πρώτη οκτάδα να αυξάνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Meets Data, το «Τριφύλλι» έχει εξασφαλισμένη θέση στις 24 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, με τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ να υπολογίζονται στο 100%. Παράλληλα, οι πιθανότητες για τερματισμό στο Top 8, που εξασφαλίζει απευθείας εισιτήριο για τη φάση των «16» και αποφυγή ενός επιπλέον γύρου, ανέρχονται στο 60,8%.

Μάλιστα, η επικράτηση απέναντι στους Βούλγαρους είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων του Παναθηναϊκού για την πρώτη οκτάδα κατά 10,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Με βάση τις ίδιες προβλέψεις, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να ολοκληρώσει τη League Phase με 12,6 βαθμούς, έχοντας μπροστά της ακόμη τρεις αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ εκτός έδρας στις 26 Νοεμβρίου, τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία στις 10 Δεκεμβρίου και την Μπράιτον στο ΟΑΚΑ στις 17 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τις ομάδες που συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό για να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα, αυτές είναι μόλις πέντε. Πρόκειται για τη Μονακό με 91,8%, την Τβέντε με 83,9%, τη Λουγκάνο με 77%, την Μπράιτον με 76,5% και την Κοπεγχάγη με 64,8%.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στις ομάδες που έχουν ισχυρές πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση στους «16», με τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την τελική του θέση.