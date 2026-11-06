Με θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/11) η 4η αγωνιστική της League Phase του φετινού Europa League, με τον Ολυμπιακό να παραμένει αήττητος και να βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΟΦΗ ανέβηκε στη 16η θέση.

Οι «Ερυθρόλευκοι», μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία, έφτασαν τους 10 βαθμούς και έχουν πλέον αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση, με τον αποκλεισμό τους να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες. Από την πλευρά τους, οι Κρητικοί πανηγύρισαν ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, οι πιθανότητες της ομάδας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να τερματίσει μέσα στην πρώτη 24άδα αγγίζουν το 99,9%. Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι πιθανότητες παρουσίας στην πρώτη οκτάδα, η οποία εξασφαλίζει απευθείας εισιτήριο για τη φάση των «16», καθώς υπολογίζονται στο 75,1%.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι πιθανότητες του ΟΦΗ για συνέχιση της ευρωπαϊκής του πορείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει πλέον 55,7% πιθανότητες να βρεθεί στις 24 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.