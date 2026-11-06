Σημαντική ώθηση στη βαθμολογία της UEFA έδωσαν στην Ελλάδα οι ευρωπαϊκές επιτυχίες του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού, με τις δύο ομάδες να προσθέτουν συνολικά 800 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας και να ενισχύουν τη θέση της στη δεκάδα.

Οι Κρητικοί επικράτησαν με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Europa League, ενώ οι «πράσινοι» νίκησαν με 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Conference League. Τα δύο αποτελέσματα της Πέμπτης (5/11) επέτρεψαν στην Ελλάδα να φτάσει τους 47.612 βαθμούς, διατηρώντας τη δέκατη θέση και αυξάνοντας την απόστασή της από την Τσεχία.

Οι Τσέχοι, που ακολουθούν στην ενδέκατη θέση, συγκέντρωσαν 600 βαθμούς από τις αναμετρήσεις των συλλόγων τους. Η Βικτόρια Πλζεν πήρε τη νίκη, η Γιάμπλονετς αναδείχθηκε ισόπαλη, ενώ η Σπάρτα Πράγας δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Μπόρνμουθ.

Ακόμη λιγότερο ευνοϊκή ήταν η αγωνιστική για την Πολωνία, καθώς τόσο η Γιαγκελόνια όσο και η Λεχ Πόζναν έχασαν, χωρίς να συνεισφέρουν επιπλέον βαθμούς στην εθνική κατάταξη. Παράλληλα, η χαμηλή τους θέση στη League Phase του Europa League δυσκολεύει την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Μετά τα τελευταία αποτελέσματα, η Ελλάδα προηγείται της Τσεχίας κατά 1.287 βαθμούς, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης. Η διατήρησή της έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, καθώς συνδέεται με ευνοϊκότερη εκπροσώπηση των ελληνικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η κατάταξη της UEFA

Τουρκία – 53.075 βαθμοί (4/5 ομάδες) Ελλάδα – 47.612 βαθμοί (4/5 ομάδες) Τσεχία – 46.325 βαθμοί (4/5 ομάδες) Πολωνία – 45.725 βαθμοί (2/5 ομάδες) Νορβηγία – 41.012 βαθμοί (4/5 ομάδες)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που εξασφαλίζει η δέκατη θέση

Εάν η Ελλάδα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν στη δέκατη θέση της κατάταξης της UEFA, θα αποκτήσει σημαντικά πλεονεκτήματα από την περίοδο 2028-2029, με κυριότερο την απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδας του 2028 στη League Phase του Champions League.

Η κατανομή των θέσεων θα διαμορφωθεί ως εξής:

Πρωταθλητής Ελλάδας: Απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Κυπελλούχος Ελλάδας: Συμμετοχή στα playoffs του Europa League.

Δευτεραθλητής: Εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Τρίτη ομάδα: Συμμετοχή στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Τέταρτη ομάδα: Συμμετοχή στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα καθορίσει εάν οι ελληνικοί σύλλογοι μπορέσουν να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν το προβάδισμα, εξασφαλίζοντας τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επόμενες σεζόν.