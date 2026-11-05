Την ικανοποίησή του για την εικόνα του Παναθηναϊκού και την επικράτηση με 2-1 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, εξέφρασε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος στάθηκε τόσο στην αγωνιστική υπεροχή των «πράσινων» όσο και στην πρόοδο που έχει σημειώσει ο Ετιέν Καμαρά.

Ο Δανός προπονητής αναγνώρισε ότι η ομάδα του δεν αξιοποίησε στον βαθμό που θα μπορούσε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, ενώ παραδέχθηκε πως υπήρξαν διαστήματα στα οποία η απόδοσή της δεν ήταν η επιθυμητή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης μετά την ανάπαυλα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του απέναντι στη βουλγαρική ομάδα.

Η αποτίμηση της αναμέτρησης

Αναφερόμενος στα στοιχεία που ξεχώρισε από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του, ο Νίστρουπ αναγνώρισε τις δυσκολίες που δημιούργησε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρινόταν στην εικόνα των δύο ομάδων.

«Μου άρεσαν όλα. Μου άρεσε ο αντίπαλός μας που ήταν σκληρός και μας δυσκόλεψε. Τα πρώτα 35 λεπτά δεν ήταν άσχημα, αλλά λίγο χαοτικά. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε 2-3 γκολ με τα τετ α τετ που είχαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει παραπάνω. Σκληρός αντίπαλος, αλλά νομίζω πως στο τέλος κέρδισε ο καλύτερος με κάθε σεβασμό προς την ΤΣΣΚΑ».

Σχετικά με τα προβλήματα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, τόσο στην ολοκλήρωση των επιθετικών προσπαθειών όσο και στην αμυντική του λειτουργία, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» επισήμανε ότι υπήρχαν περιθώρια για μεγαλύτερο σκορ. Παράλληλα, αναφέρθηκε ονομαστικά σε ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν στη δημιουργία ευκαιριών και στην ανάπτυξη της ομάδας.

«Και τα δύο. Είναι πάντα κακό να δέχεσαι γκολ. Για μένα μπορούμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ, αλλά όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ο Ραστόντερ, ο Λιβάι και ο Αντίνο ήταν πάντα επικίνδυνοι, ο Κάνγκουα τα πήγε καλά ανάμεσα στις γραμμές, οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος έβγαλαν συνδυασμούς υψηλού επιπέδου απόψε. Στο ημίχρονο μείναμε την εντύπωση ότι πρέπει να πάμε και να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Στα 35-40 λεπτά είχαμε την απόλυτη κυριαρχία».

Οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού και η επόμενη πρόκληση

Ο Νίστρουπ απέφυγε να υιοθετήσει χαρακτηρισμούς που τοποθετούν τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης, παρά τα θετικά σχόλια που δέχθηκε από τον προπονητή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Αντί να αναφερθεί σε μακρινούς ευρωπαϊκούς στόχους, προτίμησε να επικεντρωθεί στις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο καλό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια.

«Όλοι έχουμε όνειρα και στόχους. Έχουμε παίκτες υψηλής ποιότητας, που αρέσουν ο ένας στον άλλον πολύ και γι’ αυτό τα βρίσκουν μεταξύ τους κι έχουμε καλό κλίμα. Εγώ είμαι λίγο βαρετός, είμαι από την Σκανδιναβία. Δεν πρόκειται να κάτσω εδώ να μιλήσω για μεγάλα πράγματα. Θα προτιμούσα να μιλήσω για τον Ηρακλή απ’ ότι για μελλοντικά μεγάλα παιχνίδια. Μπορείτε να γράψετε ό,τι άρθρα θέλετε σχετικά με το αν είμαστε φαβορί ή όχι».

Όταν κλήθηκε να συσχετίσει τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εμπειρίες του στον πάγκο της Κοπεγχάγης, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί χρήσιμες τις συγκρίσεις, καθώς οι συνθήκες και τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

«Δεν θα κάτσω εδώ να συγκρίνω. Όταν ήμουν στην Κοπεγχάγη είχαμε παίξει δύο φορές στη φάση αυτή στο Champions League. Στο Conference είχαμε πιο αδύνατους αντιπάλους και πήραμε μόλις οκτώ πόντους, έτσι πέσαμε στην Τσέλσι, χάσαμε τα δύο ματς και αποκλειστήκαμε. Αυτό είναι το παρελθόν. Τώρα είμαστε στην Αθήνα κι έχουμε μία ομάδα με ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις και θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται».

Η στήριξη στον Καμαρά και η απάντηση στους επικριτές του

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στον Ετιέν Καμαρά, υπερασπιζόμενος τον νεαρό ποδοσφαιριστή για τα λάθη του και αναδεικνύοντας τη σημαντική εξέλιξη που έχει παρουσιάσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Ο Νίστρουπ υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια των προκριματικών υπήρχαν φωνές που ζητούσαν την αποχώρησή του και την επιστροφή του στο βελγικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ότι ο Καμαρά διαθέτει μεγάλες προοπτικές, κυρίως χάρη στην αυτοπεποίθηση και την ψυχική του ανθεκτικότητα.

«Κάθε παίκτης κάνει λάθη. Ο Καμαρά δεν ξεκίνησε καλά σήμερα. Δεν κρύβεται ποτέ. Έχει τρομερή βελτίωση τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Θυμάμαι πολλοί έλεγαν στα προκριματικά να τον στείλουμε πίσω στην λίγκα του Βελγίου. Είναι rising star, αλλά είναι ακόμη νέος. Το χειρότερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει είναι να κρύβεται κι αυτός δεν το κάνει και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δουλεύει σκληρά, να πάρει τα μαθήματα από τον προπονητή του. Είναι πολύ δυνατός στο μυαλό».

Η εξασφάλιση της 24άδας και ο στόχος της οκτάδας

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη λήξη του αγώνα, ο Δανός τεχνικός επισήμανε ότι η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την υπεροχή του σε περισσότερα γκολ.

«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια το είχαμε πει. Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε 8 φορές αν παίζαμε 10. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι «πράσινοι» έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στις πρώτες 24 θέσεις της League Phase, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στην προσπάθεια απευθείας πρόκρισης στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας.

Ο επόμενος ευρωπαϊκός αντίπαλος είναι η Νόρτζελαντ, με τον Νίστρουπ να επισημαίνει την ιδιαιτερότητα του συνθετικού αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιεί η δανέζικη ομάδα.

«Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην 8άδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ , η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα. Το ξέρω πολύ καλά από την Κοπεγχάγη. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου».