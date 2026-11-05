Μια ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά, καταγράφοντας την παρθενική του εκτός έδρας νίκη στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα της Κρήτης παρουσιάζει εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντη, με τον Έλληνα προπονητή να εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του και να υπογραμμίζει ότι οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν κάθε λόγο να συνεχίζουν να θέτουν υψηλούς στόχους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός του ΟΦΗ συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι η εμφάνισή τους πρόσφερε χαρά στους φιλάθλους της ομάδας, τόσο σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο όσο και σε εκείνους που παρακολούθησαν τον αγώνα από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

«Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά. Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση. Χαιρόμουν να τους βλέπω να παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε περήφανο όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, τον κόσμο που μας ειδε από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

Αναλύοντας στη συνέχεια την τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης εξήγησε ότι οι ποδοσφαιριστές του είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για να περιορίσουν τα δυνατά σημεία της ισραηλινής ομάδας. Παράλληλα, στάθηκε στην αποτελεσματικότητα του ΟΦΗ στην ανάκτηση της μπάλας, επισημαίνοντας ότι οι Κρητικοί είχαν ευκαιρίες να πετύχουν ακόμη περισσότερα τέρματα.

«Είχα πει και πριν το παιχνίδι ότι η Χάποελ είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Έπρεπε να ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, τακτικά πιστοί στο πλάνο μας. Ξέραμε τον τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Θέλαμε απλά λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε στην αρχή, ειδικά οι χαφ μας. Κλέψαμε πάρα πολλές μπάλες, είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».