Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις νίκες μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές στη League Phase του Europa Conference League και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και με γκολ των Καλάμπρια και Ταμπόρδα επικράτησαν με 2-1 και έκαναν το 3/3, παραμένοντας έτσι πολύ ψηλά στη βαθμολογία και συγκεκριμένα στη 2η θέση.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι μια θέση στην πρώτη 8άδα για να πάρει απευθείας την πρόκριση για τους «16» και με όσα έχει δείξει μέχρι τώρα εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο το αν θα τα καταφέρει ή όχι, καθώς είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Αταλάντα – Καϊράτ Αλμάτι 1-1

Μίντιλαντ – Άγιαξ 1-6

Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ Εσκάλδες 2-1

Κουόπιο – Γάνδη 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0

Τράμπζονσπορ – Φράιμπουργκ 0-1

Άαρχους – Μπράγκα 0-0

Τουν – Χαρτς 3-1

Μιάλμπι – Μπόρατς 2-0

Μονακό – Νόρτζελαντ 2-0

Κοπεγχάγη – Ιμπέρια Τιφλ. 2-1

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1

Λουγκάνο – Ζαλγκίρις 3-0

Χετάφε – Μπράιτον 0-1

Τβέντε – Πάφος 3-1

Σιντ Τρούιντεν – Μπραν 1-1

Ουν. Κραϊόβα – Εγκνάτια 2-0

Ρίγα – Γιάμπλονετς 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Λουγκάνο 9

2.Παναθηναϊκός 9

3.Τβέντε 9

4.Μονακό 9

5.Μπράιτον 7

6.Μπραν 7

7.Κοπεγχάγη 7

8.Ουν. Κραϊόβα 7

9.Μιάλμπι 7

10.Σιντ Τρούιντεν 7

11.Άγιαξ 6

12.Τράμπζονσπορ 6

13.Χάιντουκ 6

14.Φράιμπουργκ 6

15.Ερυθρός Αστέρας 4

16.Αταλάντα 4

17.Μπράγκα 4

18.Γάνδη 4

19.Ρίγα 3

20.Τουν 3

21.Μπόρατς 3

22.Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3

23.Γιάμπλονετς 2

24.Άαρχους 2

25.Νόρτζελαντ 2

26.Εγκνάτια 2

27.Καϊράτ 2

28.ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1

29.Ιμπέρια 1

30.Πάφος 1

31.Χετάφε 1

32.Χαρτς 1

33.Κουόπιο 1

34.Μίντιλαντ 1

35.Ίντερ Εσκάλδες 0

36.Ζαλγκίρις 0