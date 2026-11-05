Ο Ολυμπιακός είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ ανέβηκε στη 16η.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την Τετάρτη (4/11) τη Ρεν εκτός έδρας και μπορεί να μην έκαναν το 4/4, παρέμειναν όμως αήττητοι με το 0-0 και έχουν πλέον 10 βαθμούς, παραμένοντας εντός της πρώτης 8άδας που δίνει την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι Κρητικοί, από την πλευρά τους, επέστρεψαν στις νίκες με το 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά εκτός έδρας και ανέβηκαν στη 16η θέση, έχοντας ως στόχο μια θέση στην πρώτη 24άδα για να συνεχίσουν στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 1-1

Σέλτικ – Mπεσίκτας 3-2

Μίλαν – Φερεντσβάρος 0-2

Άντερλεχτ – Ζάλτσμπουργκ 2-0

Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια 1-0

Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1

Ναϊμέγκεν – Ομόνοια 3-1

Σοσιεδάδ – Λιόν 1-1

Ρεν – Ολυμπιακός 0-0

Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 1-3

Αλκμααρ – Γιουβέντους 1-2

Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 0-1

Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 3-1

Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-2

Χάποελ Μπερ Σέβα – ΟΦΗ 0-2

Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 2-3

Σάντερλαντ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-2

Τορένσε – Αραράτ 3-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Μπενφίκα 12 (13-3)

2.Μπόρνμουθ 12 (11-2)

3.Φερεντσβάρος 12 (11-3)

4.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 10 (10-2)

5.Γιουβέντους 10 (11-4)

6.Ολυμπιακός 10 (4-1)

7.Λεβερκούζεν 9 (8-1)

8.Μπεσίκτας 7 (11-8)

9.Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-4)

10.Λέφσκι Σόφιας 7 (4-3)

11.Σάντερλαντ 7 (4-4)

12.Ναϊμέγκεν 7 (8-9)

13.Λιόν 7 (6-7)

14.Άλκμααρ 6 (7-4)

15.Άντερλεχτ 6 (6-3)

16.ΟΦΗ 6 (5-4)

17.Ρεν 6 (4-3)

18.Ομόνοια 6 (6-7)

19.Τορένσε 6 (7-9)

20.Σοσιεδάδ 5 (9-4)

21.Κρίσταλ Πάλας 5 (9-6)

22.Σπάρτα Πράγας 4 (6-6)

23.Χόφενχαϊμ 4 (6-6)

24.Στουρμ Γκρατς 4 (3-6)

25.Τσέλιε 4 (5-9)

26.Ζάλτσμπουργκ 4 (3-8)

27.Θέλτα 3 (4-6)

28.Μίλαν 3 (4-7)

29.Γιαγκελόνια 3 (4-7)

30.Βικτόρια Πλζεν 3 (3-7)

31.Μαρσέιγ 3 (2-6)

32.Σέλτικ 3 (6-11)

33.Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (1-8)

34.Λίλεστρομ 1 (2-10)

35.Λεχ Πόζναν 1 (2-12)

36.Αραράτ 0 (4-14)