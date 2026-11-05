Με τους Πούγγουρα και Φούντα να σκοράρουν, ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στο Europa League με το εκτός έδρας 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, έχει 6 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές της League Phase και παραμένει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης.

Από τα πρώτα λεπτά οι Κρητικοί πατούσαν καλά, ήταν οργανωμένοι και δεν επέτρεπαν στους Ισραηλινούς να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι, έχοντας την πρώτη τους φάση στο 13′ με τον Νους που έκλεψε, είχε χώρο και παράλληλα μπορούσε να πασάρει στον Κόντρο, επέλεξε όμως να κάνει λόμπα και η ευκαιρία χάθηκε.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη άγγιξε το γκολ στο 26′ με το μακρινό σουτ του Φούντα που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 29′ ήταν η σειρά του Νους να γίνει επικίνδυνος καθώς τα έκανε όλα σωστά, εκτός από το τελείωμα. Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος από τη Χάποελ, συνέχισε να ψάχνει το γκολ και τελικά το βρήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Πούγγουρα στην επαναφορά μετά την απόκρουση του Μαρτσιάνο στην εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου (0-1).

Οι Κρητικοί πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και όταν επέστρεψαν από αυτά έβαλαν βάσεις νίκης με τον Φούντα, ο οποίος στο 56′ με πολύ ωραία εκτέλεση από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Η ομάδα του Κόντη ήλεγχε, πλέον, πλήρως την κατάσταση, ήταν εξαιρετικά οργανωμένη και στο 73′ πήγε για το τρίτο γκολ με το ωραίο πλασέ του Ανδρούτσου αλλά ωραία ήταν και η απόκρουση του Μαρτσιάνο, ενώ στο 90′ ο Ανδρούτσος βρήκε δίχτυα μετά τη συνεργασία των Κρίζμανιτς και Νους, το γκολ όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Μικρό το κακό για τον ΟΦΗ, καθώς πήρε ούτως ή άλλως τη νίκη και παραμένει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης.

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα (76’ Αμαντόρ), Φόρσον (68’ Κανάαν), Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου (62’ Ζλατάνοβιτς), Ουγγαρίτζα (62’ Γκανάχ), Μαλέντε (76’ Ιστ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (90′ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90΄Μπόρχα), Φούντας (64’ Αϊτόρ), Νους (90′ Θεοδοσουλάκης), Κόντρο (80’ Καραχάλιος).