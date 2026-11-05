Με γκολ των Καλάμπρια και Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1, έχει τρεις νίκες σε τρεις αγωνιστικές στη League Phase του Europa Conference League και προχωράει για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και είδαν τους Βούλγαρους να απειλούν πρώτοι με τον Γιορντάνοφ που απέφυγε τον Καλάμπρια και εκτέλεσε, ο Πένια όμως απέκρουσε και κράτησε το 0-0. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήρθε στο 12′ με τον Λούζα να περνάει την κάθετη για τον Αντίνο που μπήκε στην περιοχή και τελείωσε τη φάση αλλά ο Λαπούκχοβ απέκρουσε.

Στο 21′ ο Αργεντίνος πάτησε ξανά στην περιοχή και έδωσε στον Λιβάι που έκανε όμως κακό τελείωμα και στο 27′ είχε νέα ευκαιρία, στην αντεπίθεση, μετά την πάσα του Ραστόντερ αλλά νικήθηκε από τον Λαπούκχοβ. Το «τριφύλλι» είχε ανεβάσει, πλέον, ρυθμό και στο 30′ είχε διπλή ευκαιρία με τους Καλάμπρια και Ταμπόρδα, για να ακολουθήσει στο 37′ νέα μεγάλη ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Ραστόντερ που βγήκε απέναντι από τον Λαπούκχοβ αλλά ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων βγήκε και πάλι νικητής.

Όπως και να ‘χει, το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου για τον Παναθηναϊκό και ήρθε στο 41′, όταν ο Ραστόντερ έδωσε στον Λιβάι, εκείνος έβγαλε κάθετη πάσα στον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός έκανε ωραίο τακουνάκι και ο επερχόμενος Καλάμπρια πήρε ωραία τη μπάλα και τελείωσε τη φάση με το αριστερό κάνοντας το 1-0. Σκορ, όμως, που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 44’ ο Αλμέιδα με σουτ, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έγραψε το 1-1.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο, απείλησε στο 48′ με Λιβάι – Ραστόντερ, είχε νέα φάση στο 50′ με το διαγώνιο σουτ του Κάνγκουα που απέκρουσε ο Λαπούκχοβ και τελικά πήρε ξανά το προβάδισμα στο 68′: Ο Κυριακόπουλος πέρασε την κάθετη για τον Τεττέη, αυτός έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ταμπόρδα με την… κοιλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να κάνει έτσι το 3/3 και να πετάει προς την πρόκριση.

Παναθηναϊκός: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα (65′ Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85′ Γιάγκουσιτς), Λιβάι (76′ Ντέσερς), Ραστόντερ (65′ Τεττέη)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκχοβ, Αλμέιδα, Γκμπαμίν, Ιβάνοφ, Παστόρ (54′ Ουόρου), Μαρτίνο, Σένσι, Σολέ (46′ Ζορντάο), Πίττας (46′ Εμπόνγκ), Γιορντάνοφ (80′ Ζβαρτς), Γοδόι.