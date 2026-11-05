Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τη Χάποελ Μπερ Σεβά εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Πούγγουρα στο 45’+2′.

Οι Κρητικοί μετράνε δύο συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση και ταξίδεψαν στο Βουκουρέστι με στόχο να πάρουν τη δεύτερη νίκη, για να αποκτήσουν ξανά ελπίδες για πρόκριση.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και λίγο πριν το τέλος του, στο 45’+2′, κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Πούγγουρα, ο οποίος με σουτ στην κίνηση, μετά την προσπάθεια του Μαρτσιάνο να απομακρύνει, έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 0-1.